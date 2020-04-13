新冠肺炎︳市民在家抗疫煮食　烘焙店麵粉缺貨　店員︰好似搶廁紙

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少市民留家抗疫或在家工作，限聚令亦禁止四人以上聚集，不少市民在家自煮抗疫，令更多人選擇烘焙麵包、糕點，令烘焙店生意逆市上升。有烘焙店多個貨架出現空缺，製造麵包必備的麵粉、酵母缺貸。店員指，人流比疫情爆發前多四成，各種貨品以麵粉和忌廉最暢銷，形容市民搶購麵粉「好似搶廁紙」擔心缺貨。

因麵粉和忌廉是制作麵包和蛋糕的必需材料，貨架長期被清空。（歐陽德浩攝）

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物流影響供貨穩定 店員︰市民驚住冇貨

位於油麻地樓上鋪的烘焙店店員杜女士表示，近月的生意比爆發疫情前「逆市稍為好少少」，顧客以年輕家庭主婦為主。由於麵粉和忌廉是制作麵包和蛋糕的必需材料，因此這兩項食品最暢銷，貨架長期被清空。她指，不少顧客擔心會缺貨，亦不想經常外出購物增感染風險，因此每次購買大量貨品，「佢哋好似搶廁紙咁，驚住冇貨。」她承認物流影響供貨的穩定，因多國出口有問題，影響進口貨運至本港，但認為搶麵粉潮只會維持短時間，顧客的存貨足夠後便停止搶貨。

生意逆市上升 人流大增四成

而位於銅鑼灣商場內的烘焙店店員冼小姐指，觀察到人流增加四成，並透露麵粉和酵母早已缺貨，「顧客一見到麵粉就買，我聽講好多鋪都冇晒麵粉。」她認為疫情已持續一段時間，家長想盡辦法照顧長留家中的小孩，例如一家幾口在家煮食，甚至有男士陪同女伴到店選購，以致生意逆市上升。冼透露，供應商一直按時交貨，只是求過於供，但老闆並無加價的打算，因供應商亦沒有加價。她亦指，估計顧客群中增加了首次接觸烘焙的年輕女性，因模具的銷量增加四成，當中以卡通「角落生物」最受歡迎，長期缺貨。

麵粉長期缺貨 家庭主婦︰行咗好多間都冇

烘焙多年的家庭主婦甄女士當日輾轉多間店舖，發現麵粉和忌廉均缺貨，指「行咗好多間都冇！」尤其是製作曲奇的低筋麵粉，和製作麵包的高筋麵粉。但她表示「就算見到唔會買太多，廢事好似搶米咁誇張。」她亦觀察到身邊有朋友因減少外出進餐，或受限聚令禁止四人以上進餐的影響，最近亦接觸烘焙以消磨時間。