【新冠肺炎】疫情影響全球：呢10種產品將缺貨

美國媒體指出，在全球範圍內，某些消費品正在變得稀缺。不僅僅是洗手液和衛生紙，預計今春將有很多產品出現供應短缺。

美國財經期刊《基普林格》（Kiplinger）網站周二（17日）刊登文章，指出許多來自中國的進口產品並未在2020年1月和2月如期裝船。但供應鏈中斷並不侷限於中國。從東南亞進口零部件或材料的商家發現，其許多供應商都依賴中國的原材料。由於缺乏中國布料，柬埔寨三分之一的服裝廠已停產。緬甸、孟加拉國、泰國、巴基斯坦等國也都正經歷類似與中國相關的物資短缺。

在華盛頓州柯克蘭的生命護理中心，一名病人被抬上了救護車。（AP）

1、一些藥品和處方藥可能很快就會出現供應不足。如一些仿製藥、抗生素、治療心臟病的肝素等。雖然印度也生產此類產品，但原料通常來自中國。

2、蘋果、小米等品牌的智能手機，蘋果Apple Watch，TCL和小米品牌的電視機以及大部分筆記本電腦都將更難買到，或者將漲價。

3、美國人消費的大蒜70%來自中國。美國農業部的數據顯示，大蒜目前已漲價30%。

4、深圳被稱為「世界電子煙之都」，因為（幾乎）所有電子煙製造商都位於這裏。當中國在2月開始限制人員流動時，大部分生產被中斷。

中國工廠已復工，但蘋果產品價格仍有機會上升。（資料圖片）

5、美國進口的汽車零部件中12%來自中國，比例僅次於墨西哥。中國還是其他國家車企的重要供應國之一，因此這或將導致美國經銷商的新車型缺貨。本田、日產和馬自達都已被迫略微減產。

6、來自中國的太陽能電池板已出現短缺且價格正在上漲。

7、中國的玩具和遊戲產品零售商或將難以為今年仲夏的銷售補充庫存。

8、服裝行業一直依賴中國供應織物面料。零售商的T恤衫和襪子等制式商品的庫存量通常比較低，因此這些產品很可能先於其他服裝售罄。

9、中國製造了世界上80%的空調。

10、疫情將對美國的電影票房產生破壞性衝擊。美高梅的下一部007大片《無暇赴死》的上映日期已經從4月10日延期至11月。《花木蘭》、《X戰警：新變種人》等新片尚未確定新的上映日期。《速度和激情9》的首映已被推遲整整一年至2021年4月。

在疫情影響下，由劉六菲主演的花木蘭上映暫無期。（資料圖片）

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