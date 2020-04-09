新冠肺炎︳city’super部份貨架清空缺貨　公司指對食物需求突增

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港市民對疫情不敢鬆懈，多月以來紛紛搶購口罩及消毒用品，而超市的食品如大米、罐頭等日常及應急食品亦成為搶購的目標。記者於本月6日晚上以及7日早上，分別到尖沙咀和銅鑼灣的city’super巡視，發現多個貨架被清空或剩下少量貨品，而銅鑼灣SOGO超市並未出現此情況。 city’super回應指，由於近日疫情持續，顧客普遍留在家中煮食避免外出，對食物需求突然增加，會繼續與環球不同供應商緊密聯繫，以維持穩定供應。

記者分別到超市city’super位於尖沙咀和銅鑼灣的分店巡視，發現不少日用食品均缺貨或只剩下少量存貨。（歐陽德浩攝）

記者分別到超市city’super位於尖沙咀和銅鑼灣的分店巡視，發現不少日用食品均缺貨或只剩下少量存貨。有貨架放有貨物，出現貼有不同貨品的價錢牌，卻只得一種貨品「一字排開」整齊排列的情況，涉及米、粉麵、罐頭、糖漿果醬、食油、湯包、奶類製品等。

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價錢牌與貨品不符

根據記者觀察，兩間city’super均出現三種相同的情況︰1.貨架空置，但價錢牌上沒貼上「暫時缺貨」；2.貨架貼上多種貨品的價錢牌，卻得一種貨品「一字排開」整齊排列；3.貨品胡亂擺放而價錢牌與貨品不符。相信購物的顧客需細心比對架上貨品是否與價錢牌相符。

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外國製及進口食品缺貨或少貨 冷藏食品供應無礙

缺貨和少貨的重災區有糖漿果醬類，包括蕃茄醬、芥茉醬、沙律醬、辣椒醬、蜜糖等；油類包括橄欖油、芝麻油、魚醬油等；穀粉類包括小麥粉、蛋糕粉、玉米粉等；粉麵類如螺絲粉、粉絲、烏冬等。特色食品如日本叉燒、韓國泡菜、印度及墨西哥薄餅、台灣肉燥等，以及屬冷藏食品的奶類製品如乳酪、牛油等亦少貨；以上貨品均為外國製造和外國入口。

至於必須放進雪櫃裡冷藏，或短期內食用的貨品，如新鮮蔬果、凍肉並無出現缺貨或少貨的情況。另外酒類、飲品類亦未見缺貨。

city’super回應稱，由於近日疫情持續，顧客普遍留在家中煮食避免外出，對食物需求突然增加。（歐陽德浩攝）

city’super︰顧客普遍留家煮食 食物需求突然增加

city’super回應稱，由於近日疫情持續，顧客普遍留在家中煮食避免外出，對食物需求突然增加，加上涉及品質監控程序，導致部分貨物未能即時整理上架。公司又指少部分貨品因物流問題影響供應，會繼續與不同供應商緊密聯繫，直接在源產地入貨，以維持穩定供應。

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