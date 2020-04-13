活豬拍賣價創本月新高　按年升近四成　運輸業界指與檢疫措施無關

近日內地活豬供應大減，拍賣價亦由此而升，根據食環署的數據，今日（13日）內地及本港活豬供應為本月新低，僅1,882隻；拍賣價則為新高，平均價達4,338元，按年大升約37.3%。有指供應或受中港兩地對跨境運輸司機的檢疫措施影響，不過運輸業界表示，近日貨運恢復正常，措施未造成大影響，相信豬價高昂與此無關。

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每擔拍賣價平均$4,338

根據食環署數據，今日總活豬供應僅1,882隻，為全月最低；其中內地進口活豬雖較昨日（12日）微升約6.6%，達1,373隻，不過與月初約1,600多隻比，仍少約300隻。至於價錢方面，今日亦創本月新高，每擔（100斤）最高拍賣價達4,690元，平均價則4,338元，按年高1,178元，大增約37.3%。

上周五（10日）內地實行新措施，規定跨境貨車司機入境內地時，必須提供健康證明。措施實行首天，曾有逾百貨車未能進入內地，當時社會擔心或影響香港之後食用品供應，包括活豬供應。不過貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，除了措施實首日受阻，之後通行都大致順暢，只是較過往花多約1小時。他表示，即使近日為復活節假期，但業界照常工作，相信活豬價格與貨運無關。

豬肉行總商會理事長許偉堅今早亦表示，由本月中旬起，內地進口活豬數量明顯減少，由平均1,600隻，跌至約1,300隻，「全個行業都唔夠豬買」，拍賣價更對比去年同期升約千元，若情況持續，拍賣價將會繼續高企。