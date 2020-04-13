活豬來貨價貴三成　豬肉檔憂影響生意不敢加價：回本都偷笑

本港近日內地活豬供應大減，由月初的逾1,600隻，減至今日（13日）的1,288隻，令整體供應減少，拍賣價亦因此急升。有街市豬肉檔檔主指近三日活豬肉來貨貨升逾20%，然而因疫情影響生意大跌，亦不敢加價，只好自行負擔多出開支，更坦言「有人買都算好，點加價呀，一加咪再趕人走，收夠本錢都偷笑」。 該檔主又指，疫情影響下街市人流大跌，生意亦大受影響，最差一日生意比以往跌70%，期望政府可協助他們度過難關。

近日內地活豬供應，令價格亦急升，部分肉檔零售價貴20%。（黃金棋攝）

有活豬業界人士今日（13日）表示，由本月中旬起，內地進口活豬數量明顯減少，由平均1600隻，跌至約1300隻，供應減少，拍賣價則急升。今日在荃灣街市中人流稀少，以往中午時分街市都逼得水洩不通，然而今日卻門可羅雀。

豬肉檔檔主梁先生指，今個月活豬來貨價原本正常，但近三日突然最少高20%，形容是「有多無少」。然而他稱因生意減少故不敢加價，一斤瘦肉約售96元，而一斤排骨則約100元，他稱若以近日來貨價而言，瘦肉一斤應售110元才可「回本」。梁先生坦言「呢個月再貴落去就要倒貼，減咗一半租都要蝕人工！」

街市內人流寥寥可數，梁先生認為或因近日是公眾假期，市民都不到街市，「個個走晒去超市，個度就好生意」。他續稱，疫情下生意比以往少三分一，最差一日生意更跌70%，「有個客話驚傳染，三個禮拜無出街，咁我哋仲唔死」，他希望政府可協助他們。

梁先生指因疫情下生意減少，即使來貨價上升亦故不敢加價。（黃金棋攝）

另一肉檔的職員許先生亦指近日活豬肉來貨價最少30%，「貴到離晒譜，一擔成5,000蚊！」他表示，成本上漲下零售價亦無奈要加價，「都要加，無辦法，唔係本錢都番唔到嚟」。

市民程先生今午到街市購買豬肉，他認為豬肉價格上升不少，「原本20幾蚊豬展，貴到40蚊先買到」。他稱豬肉價格急升令開支增加，「都要慳啲使」，現時已減少購買豬肉，由以往一星期買三至四次，減至一至兩次。市民陳女士認為，豬肉價格「同之前貴嘅價錢差唔多，都無咩點再升」，買豬肉主要用作熬湯，「肉類都係得幾種，無得揀，點都要買」。