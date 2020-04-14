男高音莫華倫抵港「復陽」確診　泰國驗一次病毒測試陰性就出院

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有消息指，61歲的男高音莫華倫早前在泰國確診，更一度需入醫院的深切治療部聞氧氣，後因對病毒呈陰性反應而出院，但回港後再次驗到陽性反應。 根據泰國當局一份相關指引，部份病情較輕的病人只需做一次病毒測試並呈陰性就可出院，惟未知莫華倫是否只接受過一次病毒測試已出院。 有專家指出，如只有一次呈陰性的病毒測試結果，可能會有病人出院後再「復陽」，香港現時要求兩次呈陰性的反應才出院會較為穩妥，但亦難以避免有人「復陽」，因為病毒仍可在呼吸道黏膜及大便殘留，但未必有傳染性。

根據泰國當局一份相關指引，部分病人只需做一次病毒測試並呈陰性就可出院。 (文件截圖)

根據泰國疾病控制中心一份在4月8日更新的指引，如果病人只有輕微病徵，住院最少有2至7日，當他病情有改善、肺片顯示肺部沒有惡化、體溫連續48小時不高於攝氏37.8度、每分鐘呼吸率不高於20次等，就毋須重覆做病毒測試及可出院。但該指引沒有提及病情較嚴重的病人的出院準則。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，每個地方的出院標準都有所不同，但難以指病毒測試只需一次陰性是否有不妥，「可能有啲地方想有效運用資源」，他認為，香港需要兩次陰性結果才可出院，可以減少「復陽」問題，但亦難以完全杜絕，因為病毒仍可在呼吸道黏膜及大便殘留。他建議出院者最好留在家中14天，並應注意個人衛生，提防交叉感染。

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梁子超續指，在外地出院不久就回港者，理論上風險不會低於其他從外地回港人士，因此亦需在機場留下樣本及接受強制檢疫14天，他更指出，這批入境者除了在剛抵港時應留下樣本做檢測外，亦應在完成14天檢疫期後再做一次檢測，「入境時做一次唔係滴水不漏，可能佢之後復陽，如果佢無病徵，自己都唔知，就有機會走漏。」

而中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，這種病毒存在「復陽」的可能性，情況在亞洲區都有出現，現時香港亦有病人住院三周，仍「一次陰一次陽」。但他指出，如果病人已經發病長時間，體內的病毒大多是死去了的病毒，「因為肺組織需要慢慢修復，組織入面可能仲有病毒。」他建議為再驗到陽性的人做血液測試，如果發現有抗體，就代表他已康復；另外病毒測試樣本的「CT Value」愈高，代表病毒量愈低，如「CT Value」高於34，就代表病毒已死，無法再培植出活的病毒。