【新冠肺炎】基隆茶餐廳店主及食客批警察、食環針對多次巡查

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府對食肆推出限制措施，包括要求枱與枱之間有1.5米距離等，不過警方及食環署的巡查行動就被質疑針對個別餐廳。 基隆茶餐廳店主今天 （14日）在電台節目指出，其中一間分店在上周連續兩天被巡查，員工曾被要求「熄爐」，全部人需檢查身分證。她批評警方大張旗鼓地巡查，卻單單巡查她的店舖，最後亦沒有發現他們有甚麼違規情況，行動明顯針對。該店食客亦指，警方在巡查基隆茶餐廳後就沒有巡其他食肆，質疑警方及食環署人員十數人擠進餐廳內，或反增感染風險。

基隆茶餐廳店主Cat今天 （14日）在商台節目指出，其中一間分店在上周連續兩天被巡查。她指，其中一晚她身處另一分店，接獲店員的來電指有二十多名警員、食環人員巡查。起初對方聲稱是查酒牌，她又聽到電話旁有人大呼「咩都查！」不過半小時後，一名食環人員在電話中表示，今次是食環及警方的聯合行動，巡查有無違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》。

Cat續指，巡查的人對食客呼呼喝喝，又要求員工「熄爐」，全部人需檢查身分證。翌日晚上，再有十多名警員到同一間分店門外，阻止食客內進，「有人買咗外賣，同事想拎出去，開頭都想唔畀佢拎出去。」而食環人員就到店內以尺量度餐枱間距。

基隆茶餐廳。 (資料圖片)

她指，巡查行動連續兩晚進行，相關人員逗留時間不短，但又無指她有違規之處，影響到她最少損失過萬元生意。她引述有食客指，警員及食環人員沒有巡查其他食肆，「其他餐廳放枱出來，（他們）都直行直過。」她貿疑相關行動只為針對「黃店」，做法已嚇怕部分員工，有員工表示打算辭職。

食客黃先生則指自己在上周六晚到基隆茶餐廳吃飯，期間有警員步入餐廳，但起初沒有量體溫，警員又站在餐廳內，「人哋入嚟又唔得，想走又驚。檢疫咁多人入嚟，係咪有風險。」他指當時有其他食客不滿，質問警員為什麼沒有巡查其他食肆，警員回應指「我哋間間都查嘅！」黃先生指當晚沒有見到警員再巡查其他餐廳。他補充，當晚聽到食環人員指基隆茶餐廳餐枱間距不足1.5米，需予以警告。