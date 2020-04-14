【新冠肺炎】湖北健康碼現漏洞　3地4例患者持「綠碼」被確診

據《人民日報》主辦的《健康時報》今天（14日）報道，隨着湖北人前往各地復工，截至13日24時，內地已有廣州、惠州、甘肅3地出現4例持湖北健康碼的確診病例或無症狀感染者。

據瞭解，當前湖北人持湖北健康碼綠碼即可外出復工。據湖北省人社部門統計，截至3月28日，全省累計赴省外復工人員280萬名。而隨着武漢「解封」，這一數字還在增加。

2020年4月7日晚，旅客在湖北武昌火車站向工作人員出示健康碼。（新華社）

3月26日，廣東惠州新增1名湖北輸入的無症狀感染者。該名無症狀感染者持湖北綠碼，於3月17日從湖北荊州自駕返回惠州；3月29日，甘肅新增1例湖北輸入新冠肺炎確診病例。該患者胡某某持湖北綠碼，從湖北咸寧自駕返回甘肅蘭州，後被確診。

4月10日，廣州新增1例湖北輸入新冠肺炎無症狀感染者。該名患者持湖北綠碼，於4月4日從湖北返回廣州，7日因為腰疼到醫院就診，醫院主動採樣核酸檢測為陽性，由於他沒有發燒和呼吸道症狀，因此納入無症狀感染者。

4月12日，廣州新增1例湖北輸入新冠肺炎確診病例。該患者持湖北綠碼，於4月8日凌晨，從武漢自駕返回廣州，當晚社區排查發現，4月9日，社區送患者進行核酸檢測，4月12日確診。

4月8日，武漢漢口火車站，旅客進站前向工作人員出示健康碼。（中新社）

《健康時報》報道指，「目前，各地幾個病例的出現，湖北健康碼應該是存在一定漏洞。」湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新認為，但也不知道歸誰負責。

不過，深圳市衛生健康委員會二級調研員張亞飛表示，湖北健康碼綠碼目前是對健康人管理的最有效的辦法，可以基本保證健康人員的出行。持有湖北健康碼綠碼的人有可能被確診為患者，但比例會極低。即使確診後，其傳染性會相對較弱，臨床症狀會相對較輕。

張亞飛指出，由於是個人填報信息，為了獲得綠碼，在健康狀態選項上進行瞞報，如有發熱、乾咳等，或出現健康問題沒有及時對個人申報進行更新也是存在一定可能的。

據悉，湖北健康碼是以個人健康數據為基礎，由個人申報、後台比對，生成個人專屬二維碼。該二維碼有綠、黃、紅三種顏色，系統對比核驗發現申請人記錄為確診病例、疑似病例、發熱病例、無症狀感染者，發放紅碼；發現申請人記錄為在管的密切接觸者，發放黃碼；未查詢到記錄的申請人，發放綠碼。