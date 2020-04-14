【新冠肺炎】何栢良：倡全部入境人士做檢測　住機場酒店等結果

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，衞生署由昨日（13日）起要求歐美抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在亞洲國際博覽館收集深喉唾液樣本，並在場等候結果，然而日前被發現轉機人士毋須此安排。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）認為，措施應拓展至所有入境人士，可安排等待檢測人士自費入住機場酒店，讓他們一邊休息一邊等待結果。對於復活節假期後確診個案會否上升，何指關鍵是社區有多少隱形傳播鏈，因社區收集樣本太少，希望所有私家醫生參與監測計劃。

衞生署由昨日（13日）起要求歐美抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在亞洲國際博覽館收集深喉唾液樣本。（資料圖片／余俊亮攝）

何栢良今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，現時經香港國際機場來港旅客大量減少，本月10日至12日假期間共約1,650人入境，形容是「好細嘅數目，比全球封關前跌了一百倍」。然而亞博館及北大嶼山醫院每日只做10至20個檢測，佔整體入境數字不足5%。他明白假期間挑戰性大，但3月底每天亞博館及北大嶼山醫院可做到近100個檢測，現時測試數目以日計呈下跌趨勢，「樽頸喺邊負責嘅同事或者官員可以出嚟解釋」。

他強調，最危險是讓高危入境人士回家，而他一向不贊成此做法，「放佢番屋企，喺屋企有無戴口罩都唔知，可能傳染屋企人」。他以新加坡為例，當地讓入境人士返回住宿，外勞宿舍因此發生群組傳播。

何建議可設中途檢疫措施，如有一至兩間機場酒店讓入境人士稍作休息，或先自費住三日，「一人一間房休息，跟住收集樣本，有結果先再作安排；如果佢有病徵，都會諗得返起」。

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被問到轉機人士是否必要做測試，何認為大部分個案應在出發地方受感染，候機室或飛機航程中間感染機會少，因大部分人戴口罩，加上來港航班及容量亦很少，受感染風險低。目前只有幾百人入境，應想辦法全部入境人士做檢測，明白全部人在亞博館等待會有很大困難，而在機場酒店方法可行。

復活節假期間不少市民外出遊玩，對於假期後確診數字方面，何栢良認為關鍵是社區有多少傳播鏈。他又指長假四日間檢測樣本數本每日僅300至400，與平日數目「差好遠」。他希望所有私家醫生都參與監測計劃，「每人交一、兩個樣本，數目先夠龐大，唔係就算零檢測陽性，對社區入面無傳播鏈信心唔大」。