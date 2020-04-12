【新冠肺炎】陳肇始：擬要求所有機場抵港人士　亞博等候檢測結果

所有於香港國際機場抵港及沒有出現病徵的人士，需提供深喉唾液樣本；由英國抵港航班同時沒有出現病徵的人士，必須在亞博等候新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測結果，結果為陰性才能回家檢疫。食物及衞生局局長陳肇始今（12日）在商台節目表示，當局計劃要求所有由機場入境抵港的無病徵人士提供深喉唾液樣本，並需在亞博等候檢測結果。

亞博開放兩個展館作抵港人士臨時樣本採集中心檢測用途。（資料圖片／余俊亮攝）

4月8日起，所有於香港國際機場抵港及沒有出現病徵的人士，必須到衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以進行病毒檢測；而自4月9日起，由英國抵港航班同時沒有出現病徵的人士，則必須待檢測結果，結果為陰性才能回家檢疫。

食物及衞生局局長陳肇始指，關口管制是重要預防措施，確保醫療體系不會「爆煲」；其次是如何檢疫及測試病毒，減低社區爆發風險；第三是增加社交距離。她指，當局正計劃，要求所有由機場入境抵港的無病徵人士，到亞博採集中心提供深喉唾液樣本，並需留下等候結果。她續說，除非亞博的等待人數太多出現擠迫情況，否則會要求所有抵港人士等待檢測結果後才能離開。

陳肇始指，近日曾與私家醫生業界開會，希望更多私家醫生能協助收集樣本送交化驗，政府提供物流運送服務，樣本收集點於假日亦會開放運作。

亞博開放兩個展館作抵港人士臨時樣本採集中心檢測用途。（資料圖片／余俊亮攝）

陳肇始形容，最近本港確診數字有回落趨勢，但仍需嚴陣以待，她指近日不少市民趁長假期外出，就此她呼籲市民盡量留家，不要去街及聚眾，並感謝守規減少外出的市民。

縱橫遊昨日（11日）宣布，將於5月9日恢復出團外遊，首團預計會出發到上海、杭州，但視乎航空公司會否取消航班、港府從內地回港措施會否現延長、中國內地是否允許接待外國遊客等條件。陳肇始回應指，先前提及的三方面措施相輔相成，不鼓勵市民5月外遊。

陳肇始表示，當局正計劃要求所有由機場入境抵港的無病徵人士，到亞博採集中心提供深喉唾液樣本，並需留下等候結果。（資料圖片／余俊亮攝）

政府在首輪「防疫抗疫基金」下設立食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，可獲一次性20萬元資助；小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人，可獲一次性8萬元資助。

食物環境衞生署署長劉利群表示，首輪申請2萬多宗，目前當局已批出逾2萬宗申請，涉及27億元。第二輪「防疫抗疫基金」將資助堂食食肆，僱主需承諾6個月內不裁員，100平方米以下的食肆可獲25萬元資助，分兩期支付。

劉利群指，食環署就「限聚令」巡查食肆超過3.2萬次，發出1,700宗口頭勸籲。她續說，當局正處理兩宗檢控個案，提供資助目的是減輕食肆在減少社交接觸措施下的影響，若食肆曾因違反「限聚令」要求而遭檢控，當局考慮其資助申請時會作更慎重的考慮，或不會批出資助。

▼限聚令升級延長▼