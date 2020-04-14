新冠肺炎｜新增3宗確診無病徵　創一個月新低　一人回港3星期確診

撰文：黃金棋
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新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，本港確診個案數字近日則稍回落，今日（14日）新增確診數字為3宗，創自3月14日以來新低，當中更沒有本地個案，值得注意是3宗新個案亦沒有病徵。然而當中第1013宗個案、22歲英國留學生於完成家居檢疫後，抵港後相隔3星期不放心下赴私家醫院再檢測始確診，而其帶菌量亦較低。
張竹君今日於記者會中表示，自4月7日起已沒有本地個案，其餘新增的均是輸入個案或與早前確診個案有關。（鄭子峰攝）
衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會中表示，自4月9日起已沒有本地個案，其餘新增的均是輸入個案或與早前確診個案有關。翻查資料，今日新增數字是自3月14日起新低，當日的新增個案數字為4宗。
三宗確診個宗中，第1011宗為53歲男子，於美國回港，在亞洲國際博覽館收集深喉唾液樣本後驗出對病毒陽性，他沒有病徵。而第1012宗為16歲美國留學生，他與第1011宗均是4月13日回港，同樣於亞洲國際博覽館檢測後確診。
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第1013宗個案於3月24日回港，早前已完成強制家居檢疫，住在元朗，因其父親不放心再帶他與其兄長到私家醫院再進行檢測，其後確診。
另一宗屬外地確診的個案為61歲男子，由泰國回港，曾去過美國、德國。他於泰國確診，當時檢測曾呈陰性，但回港後於亞博確診。當局與泰國方面聯絡，若於當地已確診則不會加編號，張竹君認為或是「（病毒）水尾個啲畀我哋驗到，始終測試比較敏感」。據了解，該名61歲男子是著名男高音莫華倫。
今日新增兩宗個案均是在亞博館收集深喉唾液樣本後驗出對病毒陽性。（資料圖片／余俊亮攝）