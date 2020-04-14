新冠肺炎｜新增3宗確診無病徵　創一個月新低　一人回港3星期確診

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，本港確診個案數字近日則稍回落，今日（14日）新增確診數字為3宗，創自3月14日以來新低，當中更沒有本地個案，值得注意是3宗新個案亦沒有病徵。然而當中第1013宗個案、22歲英國留學生於完成家居檢疫後，抵港後相隔3星期不放心下赴私家醫院再檢測始確診，而其帶菌量亦較低。

張竹君今日於記者會中表示，自4月7日起已沒有本地個案，其餘新增的均是輸入個案或與早前確診個案有關。（鄭子峰攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會中表示，自4月9日起已沒有本地個案，其餘新增的均是輸入個案或與早前確診個案有關。翻查資料，今日新增數字是自3月14日起新低，當日的新增個案數字為4宗。

三宗確診個宗中，第1011宗為53歲男子，於美國回港，在亞洲國際博覽館收集深喉唾液樣本後驗出對病毒陽性，他沒有病徵。而第1012宗為16歲美國留學生，他與第1011宗均是4月13日回港，同樣於亞洲國際博覽館檢測後確診。

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第1013宗個案於3月24日回港，早前已完成強制家居檢疫，住在元朗，因其父親不放心再帶他與其兄長到私家醫院再進行檢測，其後確診。

另一宗屬外地確診的個案為61歲男子，由泰國回港，曾去過美國、德國。他於泰國確診，當時檢測曾呈陰性，但回港後於亞博確診。當局與泰國方面聯絡，若於當地已確診則不會加編號，張竹君認為或是「（病毒）水尾個啲畀我哋驗到，始終測試比較敏感」。據了解，該名61歲男子是著名男高音莫華倫。