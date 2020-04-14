子女放無薪假　六旬清潔工撐起家庭　盼政府擴大物管津貼受惠範圍

新冠肺炎疫情下，市民減少外出，各行各業備受打擊。港府推出的「物業管理業界抗疫支援計劃」，為每名前線物管員工提供每月1,000元津貼，但未涵蓋商廈、工廈、酒店甚至醫院工作的清潔工及保安。 現年60歲、在商廈任清潔工的儀姐表示，丈夫退休、子女受疫情影響皆放無薪假，家庭開支現依賴她月入數千元維持，更要四出排隊領口罩，她希望政府一視同仁向所有前線物管員工獲津貼，「差一千蚊差好遠，幫補下買口罩都好啊！」

疫情下工作量增加，清潔工及保安有一定風險，港府早前推出「物業管理業界抗疫支援計劃」，為前線物管員工在疫情期間提供每人每月1000元額外津貼，為期4個月，明天截止。但環保物流及清潔從業員協會及香港護衛及物業管理從業員總會均表示，計劃不完善，未能涵蓋所有前線物管員工。

子女一個做飲食、一個做車輛維修，都放無薪假

現年約60歲、在商業大廈任清潔工的儀姐直言，明白清潔工作有一定風險，但任職清潔工已超過10年，現時市道差，多店結業，雖有自住物業，但兩名兒女在疫情下被放無薪假，而丈夫已退休，為故現時依賴她每月數千元收入，支付家庭開支，不會思考轉工：「子女一個做飲食、一個做車輛維修（旅遊巴及小巴），兩個都放無薪假......現在一定有壓力，但擔心都無用。」

在商業大廈任清潔工的儀姐表示，子女被放無薪假，全家開支依賴她負擔，希望政府擴大範圍，讓她可領取資助。（鄧穎琳攝）

子女放無薪假 清潔工排隊領口罩上班用

疫情下大家更注重衛生，儀姐說，已大幅度勤加清潔：「以前兩至三小時才巡一次廁所，疫情以來要加強清潔，至少半小時一次，補充洗手液、廁紙，兩小時就要徹底清潔一下門柄、廁所及地氈等。為大家著想都要，當段練身體。」

工作量增，但口罩短缺，儀姐說，公司有向員工提供20個口罩、一枝搓手液，但不足上班使用，故會四出打聽派發口罩的消息，排隊領取：「聽到社區中心、工會有就去排隊拿口罩。」

政府推出的「物業管理業界抗疫支援計劃」，為私人住宅和商住兩用樓宇的前線物管員工（即清潔和保安員工），每人每月提供一千元資助，但儀姐工作的商廈不在範圍內，她希望政府放寬規定，讓她也獲及津貼，「差一千差好遠，幫補下買口罩都好啊！」

在尖沙咀從事酒店保安的陳先生直言，酒店、醫院等地方工作的保安亦需要接觸不同類型客人，希望政府資助一視同仁提供資助。（鄧穎琳攝）

酒店保安：自我隔離人士入住添風險、盼政府惠及各界保安

本港累計逾千宗確診個案中，不少是海外回港後，在酒店接受隔離檢疫的人士。在尖沙咀從事酒店保安的陳先生直言，酒店、醫院等地方的保安亦需要接觸不同類型客人，而反修例運動後遇上疫情，對酒店業有重大打擊，酒店業內紛紛裁減合約員工、調動人手及更次，員工接觸客人機會大增，希望政府擴大資助範圍，「隨時有自我隔離人士入住，保安、工友都有風險，為何不一視同仁、全體都有？」

保安及清潔工工會：僱主嫌手續繁拒申請

香港護衛及物業管理從業員總會主席麥億昌指，致電了800多名保安工友時，發現逾八成人未能受惠，當中大多人不清楚計劃，亦有僱主擔心手續繁複而拒絕申請，促政府延長截止期，並放寬規定，涵蓋全港保安及清潔工。

麥億昌舉例指，「三班制計，一座普通中小型工廈有近20人，大型工業中心是隨時過百人；一般商場保安及清潔工亦至少數十人」，他希望政府一視同仁，放寬每幢樓宇最多六個申請名額的規限，不設人數上限，實名制向員工提供一次性津貼；並涵蓋計劃中未包括的工廈、商廈、商場、酒店、關口、醫院、診所等地工作的前線物管員工。

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香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴亦表示，政府要求業主立案法團或僱主簽名及辦手續，但有僱主認為手續繁複拒申請，他形容前線清潔工為抗疫付出，工作量增、挑戰大，但「疫情第四個月仍然一份錢都拿不到」，促政府押後截止日，並鼓勵僱主申請。兩工會促港府將津貼加碼一倍，由合共4,000元增至8,000元。