【抗疫基金】議員批基金成效不彰及錯配　忽略專業人員

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，涉及1,375億元，包括透過僱主向員工發放薪資補貼、資助個別行業等，預料本周五會在立法會財委會審議。 專業議政立法會議員今日（14日）會見傳媒回應，指基金在許多方面都忽略專業界別人士的需要，形成「錦上添花有餘，雪中送炭不足」的情況，覆蓋面亦不足，幫不到已失業的人士。 他們亦關注到，基金涉及的開支龐大，政府早前對2020/21年度的預計赤字亦可能較保守，擔心最終儲備可能跌至只剩6,000億元。

莫乃光表示，基金是「錦上添花有餘，雪中送炭不足」，部分大機構僱員多，獲得的薪金資助也多，但政府不能保證資金會用在基層僱員身上，部分人更因已被裁員得不到幫助。（歐嘉樂攝）

莫乃光：麻雀館獲發10萬 補習社只得4萬

會計界議員梁繼昌表示，是次基金涉及1,375億元，連同政府公布的2020/21年度赤字，共有2,766億元，佔現時GDP的9.5%，與外地比較屬相若。不過他擔心，財政預算案公布的1,391億元赤字，可能已估算得相對保守，真正赤字有機會更大，再加上政府預計2021至2023年都會出現赤字，而因應現時狀況，政府再過一、兩個月也有機會推出第三輪基金刺激經濟。梁繼昌擔憂如此情況下，最終政府財政儲備或跌至6,000億元，比政府早前提到的8,000億元更少。

他又指，政府在過去兩輪基金中，對會計業界的幫助為零，但會計師在過去幾個月也損失慘重，工作量和收入都大跌，認為政府應資助他們的執業費、會員費等。

資訊科技界議員莫乃光表示，基金是「錦上添花有餘，雪中送炭不足」，部分大機構僱員多，獲得的薪金資助也多，但政府不能保證資金會用在基層僱員身上，部分人更因已被裁員得不到幫助。他又指，IT業界有許多自僱人士、自由業者，同樣被忽略。另外，麻雀館及天九耍樂處所可獲發10萬元補貼，但補習社只獲4萬元補貼，令他感到費解。

葉建源認為，教育界行內如補習社、導師、私立中小學等，都非常需要政府支援。（歐嘉樂攝）

教育界議員葉建源指，基金涉及金額非常之大，一定要用得其所，行內有一些私人幼稚園老師，已被炒一段時間，無獲得任何支援，他們已沒有供強積金，但明明這些人才最有需要，質疑政府沒有考慮清楚。一些大公司，卻可以得到數以億元計資助，而金額卻未必用在員工身上，而是化為企業利潤。他認為，教育界行內如補習社、導師、私立中小學等，都非常需要政府支援。