抗疫基金｜林鄭：薪酬補貼參考1至3月　補貼期員工數目不低於3月

政府日前推出第二輪防疫抗疫基金，涉及1,375億元開支，當中810億元用於保就業工資補貼計劃，上限為工資的五成，補貼上限為9000元，為期6個月。政府上周公布時，一度表示或參考1月至4月份的薪金，行政長官林鄭月娥今日（14日）明確表明會剔除4月份，只會參考1月至3月指定月份，僱主可自行選擇。另外，補貼期內的人手數目亦不能低於3月僱員數目。

4月14日，林鄭月娥公布防疫抗疫基金更多細節，包括保就業津貼的僱員人數計算方法。（歐嘉樂攝）

林鄭表示，在保就業計劃方面，料涉及810億元。僱主需作出兩大承諾，包括領取後半年6個月不得裁員，而政府提供的金額必須用以補貼僱員。林鄭續指，留意到坊間擔心僱主於4月「做手腳」，故補貼額會參考今年1月至3月，其中一個月份薪金。她說，由於1月疫情尚未爆發，餐飲、零售業的人手較多，相信僱主理所當然會選擇1月份。至於確保不能裁員方面，未來補貼期間不低於3月的員工總數。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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她又形容，政府設計保就業計劃時「睇得細緻」，除了21萬名自僱人士，由於飲食、建造、陸路運輸行業中，較多僱員沒有供強積金，政府有相應特定處理計劃。由於65歲以上人士已脫離強積金供款，同樣未被納入補助範圍，她解釋現時社會保障制度、勞工處針對他們有不同計劃，又提醒僱主該筆津貼是整筆撥款，應盡量保障員工就業。



至於會否成立失業援助金，她則表示政府十分關心失業問題，保就業計劃就正是要「阻截失業情況」，補助半年間可助僱主「抖氣」，「可以撐住香港，守落去」。林鄭表示，部份人不幸在計劃前已被裁減，強調計劃由1月計起，「如果僱主發覺生意有起色，可以請返裁減人手」。另外，她指放寬綜援資產上限、再培訓計劃等亦可幫助失業人士。