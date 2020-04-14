防疫抗疫基金｜綠色小巴生意跌一半紓困無受惠　促資助每輛三萬元

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，運輸業大受打擊。多間綠色小巴營辦商今日（14日）表示，政府公布的第二輪紓困措施，只針對性紅色小巴作出針對性財政支援，卻未有涵蓋綠色小巴。 他們強調，疫情下生意大跌超過五成，且旗下不少司機年齡均超過65歲，未能獲取政府推出的薪金補貼，促請當局向每輛綠色小巴提供3萬元一筆性資助；以及向65歲以上、沒有供強積金的司機發放一半薪金補貼，上限為9000元。

國松汽車負責人盧國樑表示，旗下有專線主要來往大圍至顯徑，自屯馬線通車後客量跌七成，疫情下生意更進一步下跌。（高仲明攝）

於九龍及新界經營多條線路的國松汽車負責人盧國樑表示，轄下的803K、804線主要來往大圍至顯徑，自屯馬線一期通車後生意額跌逾七至八成，損失約四分一的客源。加上疫情爆發，多條線路客量大減，其中一條來往旺角及馬鞍山的通宵線805S，亦因限聚令實施後跌逾六成。

盧國樑透露，旗下員工年齡超過65歲以上、毋須供強積金約佔五成，故未符資格領取政府日前在第二輪紓困措施下，提供的員工薪金補貼。盧國樑慨嘆，目前困境下僅能安排員工「返少啲工，五日返四日以支持下去。」

多間綠色小巴營辦商促請當局將其同樣納入基金的特定行業針對性資助範圍。(資料圖片)

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

捷成車行負責人魏沛揚表示，疫情爆發後月蝕過百萬元，促當局能將綠色小巴納入補助範圍，以助渡過難關。（商仲明攝）

捷成車行負責人魏沛揚表示現正經營的九龍70、72、73號線因疫情客量跌一半，且正聘用逾300名員工，人工支出一向已佔生意約四至五成，計及其他維修保養、保險及供車費用，每輛小巴月均支出約三萬元，而他目前擁有109輛小巴，實際上每月虧損過百萬元。

他透露，去年底已結束一家公司，以目前情況亦不能預計可支持多久，一度形容：「捱到幾耐得幾耐」。他續稱，運輸署常要求營辦商取得多方面數據，故必定得悉實際員工年齡，促請當局向營辦商提供補貼，以及向現時65歲以上員工支付薪金。

質疑當局「救紅唔救綠」

民主黨立法會議員黃碧雲批評，政府新一輪紓困措施未有針對性向綠色小巴提供補貼，質疑當局為何「救紅唔救綠」，稱將會在財委會質詢運房局局長陳帆，要求他交代原因，又斥當局僅用公帑資助港鐵，是「明顯偏袒港鐵」，因綠色小巴倘納入補助範圍僅需約一億元。

民主黨立法會議員黃碧雲質疑，新一輪紓困措施未有針對性涵蓋綠色小巴，將要求陳帆交代原因。（高仲明攝）

特首林鄭月娥於本月8日公布新一輪紓困措施，當中支援客運業，向合資格的士及紅巴司機提供每月6000元津貼、為期半年；未符資格則提供一筆過7500元津貼。同時向每輛出租汽車提供一次性3萬元補貼。但並無任何資助給予綠色小巴。