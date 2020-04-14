瑪嘉烈醫院傳染病中心負壓病房故障　機電署認維修路由器前無通知

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，瑪嘉烈醫院傳染病中心的負壓設施昨天（13日）一度故障約30分鐘，7個樓層的69名病人受影響。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今天（14日）在記者會上交代事件，指初步調查發現，由於系統中有一組路由器不正常，外判承辦商到場維修，但期間負壓設施突然停止運作5至34分鐘，詳細事故原因仍有待機電工程署調查。 機電工程署晚上認衰，昨日緊急維修情況不正常的器出現前，事前評估風險不高 ，因此在進行維修前沒有通知有關醫院 ，事故的成因仍有待深入調查。 本港有9間醫院亦使用同一類路由器，醫管局指已要求機電署特別留意相關系統，以免事件重覆發生。

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庾慧玲表示，由於路由器出現問題，外判承辦商到場維修，但期間抽風、送風系統暫停運作，令7個樓層的負壓設施暫停運作5至34分鐘。她指，情況較為罕見，詳細原因有待機電署調查，「先可以知係路由器令佢有咁嘅情況（即負壓設施暫停運作），定中間停咗啲嘢。」醫管局已要求機電署檢查系統，確保回復正常運作，亦已要求機電署調查事件及交報告。

庾慧玲指，69名病人（包括44名新型肺炎確診者）無人在事發期間離開病房，亦無醫護人員做高風險的醫療程序，職員已即時換上N95口罩，亦有合適裝備。她續指，由於抽風、送風系統暫停運作，空氣停止流動，病房內亦有多重保護門，瑪嘉烈醫院做風險評估後認為，病毒對外傳播的風險極低，但醫院亦有清潔受影響範圍，「希望大家不用太擔心」。

庾慧玲醫生指，初步調查發現，由於系統中有一組路由器不正常，外判承辦商到場維修，但期間負壓設施突然停止運作5至34分鐘，詳細事故原因仍有待機電工程署調查。 （鄭子峰攝）

庾慧玲稱，醫院在負壓系統停止了運作後，才得悉機電署需維修負壓系統，醫管局已提醒機電署如需進行維修，應先通知院方，令醫院可以早作準備。庾慧玲續指，本港有9間醫院亦使用同一類路由器，維修工作亦是由機電署負責，醫管局已提醒機電署特別留意相關路由器組件系統，以免事件重覆發生。

當局認為傳播風險低，沒有職員需要檢疫

被問到傳染病中心當時有多少名醫護及裝備問題，庾慧玲表示，沒有相關數字，也不知道當時有無醫護人員離開病房，但醫護人員會在隔離病房的「前房」脫去受污染的保護衣，在病房中心會穿著一般的保護衣，而因當局認為傳播風險低，沒有職員需要檢疫。

機電工程署晚上表示，負壓病房事故起因是該大樓中央冷氣控制及監察系統，一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修。署方指，同類的維修工作之前亦曾經在沒有影響病房運作的情況下完成 ，故事前評估風險不高 ，因此在進行維修前沒有通知有關醫院 。該署承認今次事件實屬罕見 ，事故的成因仍有待深入調查。

該署表示，鑑於今次事故，會全面檢查其他類似系統，同時會就涉及負壓病房的主要機電系統維修工作，與醫管局加強溝通。

瑪嘉烈醫院：無職員需要隔離

瑪嘉烈醫院表示，事件發生後已進行了風險評估，由於抽風及送風系統暫停運作，空氣流動靜止，而傳染病中心內的隔離病房亦有多重門保護，因此病毒對外散播的風險很低。事發時中心內的69名病人均沒有離開過病房，當時沒有進行高風險醫療程序，中心亦通知職員更換N95呼吸器，院方並特別安排清潔受影響的範圍，並無職員需要隔離或被列為緊密接觸者。

八間有使用瑪嘉烈醫院傳染病大樓相同設備供應商的公立醫院分別為東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院、明愛醫院及將軍澳醫院。