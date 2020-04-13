新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院七層負壓病房失效　院方：44名確診者留病房

瑪嘉烈醫院傳染病中心的負氣壓病房今日（13日）下午一度故障，機電工程署稱中央空調控制及監察系統一個路由器有問題，緊急維修半小時後負壓房回復正常運作。 瑪嘉烈醫院晚上回應稱，事件中一共有七層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓5至34分鐘，其時有44名新冠肺炎確診病人留院，以及另外25名懷疑個案及其他傳染疾病患者在負壓病房中。院方指所有病人當時均沒有離開過病房，亦没有醫護人員在該樓層進行任何高風險醫療程序，相信造成感染風險很低。

瑪嘉烈醫院傳染病中心有負壓病房故障，一度變為「非負壓」約30分鐘，經緊急維修後恢復運作。截至今日，有74名確診新型肺炎患者仍在瑪嘉烈醫院留醫。

醫院今晩公布，下午2時55分機電工程署外判維修員於傳染病大樓維修冷氣系統，其中七層病房的冷氣系統及負壓抽風系統突然停頓5至34分鐘，觸及警報系統，院方即時採取應變措施，其後冷氣系統及負壓抽風系統已於下午3時34全面恢復。

多達69名病人在負壓病房 院方：造成感染風險很低

院方表示，根據初步調查，所有樓層員工在受影響期間均採用合適的保護裝備。受影響樓層的負氣壓設施病房均設有雙重門，涉及69名病人，包括44名2019冠狀病毒病確診病人，其餘病人包括懷疑個案及其他傳染疾病患者。

院方稱在初步了解事件後，證實事件發生期間所有負壓病房內的病人均沒有離開過病房，亦没有醫護人員在該樓層進行任何高風險醫療程序。有關樓層並沒有其他病房，亦沒有其他病人使用，相信造成感染風險很低。

院方稱非常關注事件，已通知醫院管理局總辦事處，並要求機電工程署調查及盡快提交報告。

機電署：中央空調系統路由器需緊急搶修

翻查過往資料，傳染病中心的維修及保養由機電工程署的衞生工程部負責。

機電署回覆查詢時稱，今天下午約3時，瑪嘉烈醫院傳染病中心(S座)中央空調控制及監察系統一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修，其間有負壓病房受影響。經搶修後，約半小時內有關病房已回復正常運作 ，事故的原因仍在調查中。