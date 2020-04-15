新冠肺炎︳烘焙教室Zoom直播教學殺出新血路︰周日每班有10幾人

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，不少市民留家抗疫或在家工作，閒時烘焙麵包、糕點，令烘焙材料店的生意逆市上升，惟同類型的烘焙教室卻從去年反修例示威衝突爆發後，報名人數大幅減少。近月面對來勢洶洶的疫情，有店主轉型以即時視像會議軟件Zoom遠程教學，嘗試開創新的血路；亦有選擇見步行步，維持有限度開班以「食老本」捱過艱難的日子。

林小姐指，學生若遇到困難可取消靜音，按舉手功能發問；至於每個製作步驟亦可拍照，或把食物放在鏡頭前，導師則提供完成圖作參考並逐一提點。（林小姐提供）

去年10月首直播反應差 今年2月為分水嶺

受疫情影響，即時視像會議軟件Zoom獲廣泛使用，主打無敏（不含敏感源）烘焙的「一煮教室」負責人林小姐表示，早於去年8月因反修例示威衝突持續，令學生不敢上課，報名人數減少了七成，因此萌生直播教學的念頭。然而當時Zoom仍未普及，10月曾推出直播教學卻「反應麻麻地」，唯有連同實體教室暫時停課。

直至今年2月再次開班直播，她形容為分水嶺，報名人數意外增加三成，甚至周日每班人數達10多人。

指成品味道差異不大 不現場試味無大礙

「Zoom冇限制，冇人數上限，但一樣都係課室，只不過搬咗去屋企。」她指直播與實體教學的流程，並無太大變化，同樣是導師講解上課規則、教學示範、製作及問答時間。

學生若遇到困難可取消靜音，按舉手功能發問；至於每個製作步驟亦可拍照，或把食物放在鏡頭前，導師則提供完成圖作參考，並逐一提點。她更指若製作的步驟正確，成品的味道差異不大，即使不在現場試味，對教學亦無大礙。

港人未習慣直播教學模式 時有學生蝦碌

但林小姐坦言直播教學仍在摸索階段，因無敏食材較難購買，需於七日前寄往學生家中，但港人「即食文化」不習慣提前報名模式；或有家長在上課途中離開處理家事，甚至有學生未及時準備如油、糖等基本材料，因此仍在尋找解決方法。然而直播教學亦有優點，過往的課程以人頭收費，直播後卻可「一人價錢（材料費），全家一齊整蛋糕！」

學生人數僅及面授班六成

林表示，過往商廈的時租需1,000至1,500元，但當時的課程收費較高、報名人數較多，即使直播教學後收入增加兩成，卻未回復至反修例事件前的水平，相比下平均學生人數僅得六成。但她注意到客戶群有所改變，除了固定的家長外，更受到年輕人關注，當中以吞拿魚麵包課程最受歡迎。她續指，有行家找她傾談合作關係，相信未來繼續以直播教學的方向發展，亦有學生關心Zoom的私隱問題，因此會考慮其他直播軟件教學。

生意跌八成 烘焙教室店主︰未執笠算偷笑

有店主選擇轉型，亦有選擇堅守實體教學。於油尖旺區開設烘焙教室的店主直呼「生意少到不得之了，跌咗八成！」她指3月中至今的生意最壞，現時非牟利團體或公司不再組團報班，家長亦取消預約，失去大量親子及團體顧客。雖然每星期有限度開設一至兩班，但每班僅得兩至三人，顧客主要以年輕女士為主。過往未受影響前，每班有10至12人，卡通造型的烘焙課程較受歡迎。

她形容「未執笠算偷笑」，因店舖位置優越和鄰近地鐵站，1,700平方呎的樓上舖月租需４萬多元，連同廣告及其他雜費，每月支出共8萬元。她透露幸好疫情爆發前生意尚算不錯，仍可「食老本」支撐一段時間，斥責政府只懂得呼籲業主減租，卻無具體措施。因涉及售賣材料，最近申請了零售業資助計劃，卻擔心不合乎資格，認為措施應包含與零售相關的行業。「呢行飽你唔死，又餓你唔死，而家頂到牙都痛埋！」