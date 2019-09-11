【入廚貼士】烘焙新手必讀　廚房必備的12樣甜品製作工具

教煮
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近月開始挑戰做甜品，但做甜品跟做菜實在太不同了，所需的專用器具也寧舍多，買漏一樣半樣，很可能就做不了，因為不是隨便就能找到代替品。「工欲善其事，必先利其器」，以下就會介紹12樣烘焙或製作甜品時必備的基本工具，還有少量選購貼士。

1. 電動打蛋器

用普通打蛋器去打蛋白打忌廉，隨時打到手軟都未等到材料成形變挺身，所以大部分人都會用電動打蛋器，可以自己調節強度，亦省卻不少氣力。

近年已甚少人用打蛋器打蛋，因為打牛油或芝士時會卡在打蛋器上，實在不太好用，反而用電動打蛋器或叉子更好。（Pixabay）

按圖看餘下的11款廚房必備甜品製作工具：
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有齊以上工具的話，便可以立馬嘗試動手製作甜品！天下間太多甜品，不知道應該整邊款？可以參考以下3個甜品食譜：

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資料參考：《心曠神怡的夏日冰菓甜點》、《14 Kitchen Tools Every Baker Needs》

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