【入廚貼士】烘焙新手必讀　廚房必備的12樣甜品製作工具

近月開始挑戰做甜品，但做甜品跟做菜實在太不同了，所需的專用器具也寧舍多，買漏一樣半樣，很可能就做不了，因為不是隨便就能找到代替品。「工欲善其事，必先利其器」，以下就會介紹12樣烘焙或製作甜品時必備的基本工具，還有少量選購貼士。