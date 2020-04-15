新冠肺炎｜國泰CX252倫敦返港航班連續8日有乘客確診　包括頭等客

本港新型冠狀病毒疫情繼續回落，周二（14日）新增3宗個案，全部有外遊史，至今累計個案達1013宗。《香港01》早前統計，由英國返港或曾到英國的確診者，累計約380人，比本地個案還要多。 現時返港的航班已大幅減少，國泰CX252倫敦返港航班是少有仍然服務的航班之一。衞生防護中心的資料顯示，由3月31日至4月10日，一共有18名乘搭該航班的乘客在抵港後或檢疫期間確診，其中由本月3日至10日連續八日都有乘客病毒檢測呈陽性，每日最多三人，當中包括居於半山億元豪宅花園台3座的14個月大女嬰及其外傭，同機另有一人也確診，即共三人。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

居星堤青年檢疫完成 到私家醫院檢測呈陽性

第1013號個案是22歲男子，在英國留學，於3月24日回港，住在掃管笏管翠路1號星堤第11座，早前已完成強制家居檢疫，現於屯門醫院留醫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會中表示，患者回港當日尚未全面為返港人士收集深喉唾液樣本，故患者可能沒有取樣本樽進行檢測。他早前已完成14天強制家居檢疫，因其父親不放心，再帶他與其兄弟到私家醫院進行檢測，今日確診。張竹君指，該患者傳染性較低，但不能視作沒有傳染性，其家人及密切接觸者會送至檢疫中心。

↓↓近14日確診患者居住的大廈及所到地方名單↓↓

+ 9 + 8 + 7

第1011號和第1012號個案分別是53歲和16歲男子，均於4月13日乘國泰CX881航班從洛杉磯返港。第1011號個案於3月11日至4月13日到訪美國，返港航班座位編號為44D，隨後直接由亞博檢測中心送往瑪麗醫院。第1012號個案在美國留學，於4月13日返港，返港航班座位編號為30A，亦由亞博檢測中心送往基督教聯合醫院。

+ 5 + 4 + 3

近半月乘搭國泰CX252倫敦返港航班的確診者座位。（衞生防護中心資料）

花園台確診女嬰坐國泰機返港 同機共3人確診

衞生防護中心亦公布了昨日兩名確診患者的航班資料。第1009號個案，即14個月大的女嬰，於4月7日乘坐國泰CX252航班從倫敦抵港。她的座位編號是16G/D，相信為商務艙，由家人照顧；而與她同行、已確診的32歲家傭則坐在同一航班的60A座位，為經濟艙。張竹君日前稱，女嬰與母親、初生弟弟和祖父母一同返港。女嬰一家居於億元豪宅舊山頂道8A號花園台3座。

早前確診的第982號個案，即22歲男子與二人乘同一班機返港，他的座位編號是68K。

翻查資料，國泰CX252航班由4月3日至4月10日均有乘客返港後確診，每日由一至三人不等，當中除了有人商務艙，於本月4日返港後檢測確診的第892宗患者，座位為頭等1K。截至上周六，確診個案中最多人到訪過英國，共有380宗，比無外遊記錄的本地個案多80餘宗。曾到過美國的確診者數目亦不少，約有80人；曾到過法國的則約有50多人。

英航BA27同機五人確診

英國航空BA27航班也是較多確診者曾乘搭的來港航班，由3月31日至4月5日共有24宗，佔3月31日至4月13日間英國直航返港（61名）患者四成。其中4月5日的航班，多達5名乘客確診，他們坐在第37、29及43行。

同期乘搭維珍航空VS206航班的乘客中，則有10人確診。

+ 62 + 61 + 60

印尼返港確診夫婦 航班相隔一座位

至於第1007號個案，即79歲男子於4月8日乘坐加魯達印尼航空GA876航班從雅加達返港，座位編號是6H。他的75歲妻子（第988號個案）早前已確診，她曾乘坐同機的6K座位，相信二人中間的6J無人坐。