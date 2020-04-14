新冠肺炎│福慧精舍住持遊峨眉山返港　理大病毒基因分析證傳18人

新型冠狀病毒肺炎去年底在內地武漢爆發，本港自1月23日出現首宗確診個案，至今累計已錄得1,010宗個案（包括1,009宗確診及1宗疑似），香港理工大學分析本港部份患者的病毒基因，揭示北角福慧精舍佛堂19人群組的「零號病人」相信是43歲佛堂男住持，其病毒基因是整個群組中與武漢首批病人的基因最為接近，住持訪峨眉山返港後一直無病徵，至其他到過佛堂的人士確診後才被檢測，是該群組「超級傳播者」。 太古城工程師的外父（第66宗）的病毒基因與武漢首批病人基因完全一致，他在農曆新年前曾6度北上樟木頭，料由他傳染予妻子、女兒及女婿，家人間的基因亦相似。

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率先在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎繼續在全球蔓延，本港截至2月共有95宗確診個案，香港理工大學醫療科技及資訊學系與4間公立醫院合作，分析當中50名病人的病毒基因，了解眾人之間的傳播鏈，研究目前正接受同儕評審，暫未刊登於學術期刊。

研究團隊成員之一、理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒透露，分析結果顯示本港早期患者的病毒基因主要分為兩個亞型，第一個與武漢首批公開的病人病毒基因相同，第二個則存在基因突變，主要在本地個案、無外遊人士身上發現。

太古城工程師群組 料外父為源頭

其中於太古城居住的工程師（第57宗）於2月16日確診，太太及外母其後亦確診，追查下發現其75歲外父在1月內曾6度北上樟木頭見朋友，外父之後亦確診成第66宗個案。

蕭傑恒稱，第66宗個案的病毒基因與武漢首批病人基因近乎完全相同，料他是這個群組的源頭傳染予家人，家人間的基因亦相近，不過此病人發病後在社區活動，亦有每日到茶樓飲茶，但他亦只傳染予密切接觸者，未有在社區引起大型爆發。

佛堂住持基因最似武漢基因 群組19人染疫

至於北角的福慧精舍佛堂，第102宗個案、患者是43歲佛堂男住持，研究發現其病毒基因是整個佛堂群組當中與武漢首批病毒基因最接近，相信他是群組的「零號病人」。住持於1月中曾到過峨眉山，返港、入院到出院一直無病徵。

蕭傑恒指，佛堂群組累計有19人染疫，當中1名二代傳播者死亡，認為住持屬「超級傳播者」，經佛堂環境傳播，個案亦反映即使無病徵的帶病毒者，亦有可能傳染予其他人並引發嚴重後果。

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港島東無關連個案基因相近 或經社區播毒

是次研究當中有44病人是本地個案，無外遊紀錄，全部人的病毒基因Orf3a均帶有基因突變G251V，包括「邊爐家族」、「麻雀家族」等群組。蕭傑恒稱，帶有G251V的患者能傳播予更多病人，不限於密切接觸者，或顯示這個亞型的傳播速度快，但較少人危殆，毒性未必很強。

「邊爐家族」的11名病人，部份人病毒基因近乎完全相同，蕭傑恒指基因突變需時，基因相同反映眾人料於同一時間，在聚餐場地受感染。 研究同時發現，「麻雀家族」的3人，以及第23宗及第43宗個案，雖與邊爐家族無流行病學關連，但眾人的病毒基因與邊爐家族非常接近。「邊爐家族」的成員主要在灣仔及銅鑼灣居住，聚餐地方在觀塘，同屬香港的東邊；而「麻雀家族」及兩宗獨立個案分別住在西灣河、小西灣及筲箕灣。蕭傑恒估計有病毒在社區存在，眾人生活圈子重疊在社區受感染。