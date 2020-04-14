【新冠肺炎】消息：摩洛哥返港女子初步確診　於內地檢驗曾呈陰性

本港的新型肺炎確診個案至今日（14日）累計增至1,013宗（包括1,012宗確診及1宗疑似），消息指，一名4月10日從摩洛哥抵港的60歲女病人初步確診新型肺炎，她於內地接受檢測時曾對病毒呈陰性，病人目前在瑪嘉烈醫院留醫。 有港人受摩洛哥鎖國影響滯留當地，27名港人乘坐中國大使館安排的專機，於4月10日先抵達廣州，當中26人再乘專車回港。該批港人於廣州接受測試時全部呈陰性，港府原定於明日（15日）再為這批港人做深喉唾液測試。

消息指，一名摩洛哥返港的60歲女子初步確診新型肺炎，她亦到過法國。病人於4月10日抵內地時接受檢測，對病毒呈陰性，之後返港家居檢疫。病人有乾咳及有便血，沒有發燒，現於瑪嘉烈醫院留醫。

摩洛哥自3月上旬進入全國緊急狀態，有港人未能自行安排航班離開摩洛哥。中國駐摩洛哥大使館安排專機接載中國公民回國，包括有27名滯留當地的港人自費乘坐專機，並於4月10日下午抵廣州白雲機場，按內地要求取樣做檢測。

其中1人留在廣州接受14日強制檢疫，餘下26人坐港府安排的專車回港抵亞博，原定安排是需再做檢測，但衞生署透露，這批港人抵亞博時已獲內地通知測試全部呈陰性，故無需同日再在亞博做測試，他們獲准返家強制家居檢疫，當局原計劃於明日為這批人做深喉唾液測試。

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