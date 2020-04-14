DSE2020│教育局最快周三交代是否下周五開考　指延至7月不理想

新冠肺炎疫情持續，今屆DSE文憑試或有望於下周五（24日）開考，特首林鄭月娥今（14日）稱開考成數非常高。有團體倡議延期至7月舉行，教育局發言人回覆指，有關建議未充份考慮其可行性，因無人可預測屆時疫情會否反彈，且考試時間愈遲，愈會影響考生升讀本港或境外大學計劃，情況不理想。 據了解，局方最快明日（15日，星期三）公布是否如期在下周五（24日）開考。 發言人續指，已與考評局諮詢衞生防護中心意見，擬訂一套加強試場防疫安排的指引，稍後將發放給學校。如有進一步資料或特殊情況，將會盡早作出公布。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

教育局：無人可準確預測疫情7月會否反彈

教育局發言人回覆指，從學界得悉，主流意見均希望應屆考生能盡早順利完成今年的中學文憑試。有團體提倡一下子將文憑試進一步延期至7月舉行，其實未充份考慮其可行性，因為醫學專家指疫症可能會持續一段長時間，沒有人能準確預測7月份的疫情會否出現反彈，又反問文憑試是否一定能夠如該團體預料如期順利完成。發言人指。如果文憑試最終不能完成，考生就只能根據校內成績等數據評估成績等級，這是大部分考生最不願見的情況；考試時間愈遲，愈會影響考生升讀本港或境外大學的計劃，情況並不理想。



教育局局長楊潤雄已於3月21日公布，文憑考試的各科筆試將延期至4月24日開始。發言人強調，一直以考生的安全為大前提，在評估疫情的發展及加強試場的防疫措施下，務求可以幫助考生把握時間完成文憑試。與此同時，教育局及考試及評核局已諮詢衞生防護中心的意見，擬訂了一套加強試場防疫安排的指引，稍後將發放給學校，如有進一步資料或特殊情況，會盡早作出公布。