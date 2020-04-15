新冠肺炎｜餐飲從業員：迫揀減薪或被裁 職工盟倡設失業援助金

疫情打擊經濟，打工仔面臨飯碗不保。有受聘於餐飲集團旗下餐廳甜品部的員工指出，3月底被通知月薪要「打八折」但工時假期數目不變，如不接受即被裁，同部門現已削減兩成人手，不認為政府代支半薪後僱主會重聘他們，並指有關補貼「等到6月太遲。」 職工盟主席吳敏兒指出，政府的「保就業計劃」未有支援已經失業或被裁員工，只能「自求多福」，即使放寬領取綜援的資產上限，資格仍然十分嚴苛，認為政府須立即設立失業援助金，免除人息及資產審查。

職工盟今日召開記者會，批評第一輪防疫基金漏洞百出。（龔嘉盛攝）

飲食及酒店業職工總會成員阿Wing表示，她從事餐飲業5年多，在一餐飲集團旗下位於中環的餐廳甜品部，本月底收到公司通知減兩成人工，但工時及假期數照舊，無商量餘地「一係減薪一係走。」結果於今月1日收到被裁確認書，據她所知單是甜品部已有兩成員工被裁。她認為，政府的「保就業計劃」只是貢獻大財團，「炒咗就唔會請。」她不認為到6月就可以重新就業。

阿Wing續指，去申請綜援亦不符入息審查，即使申請到「二千零蚊唔夠生活交租。」她批評政府對失業人士「見死不救」，如補貼港鐵減車資措施是無補於事，「失業如無必要唔會出街⋯買口罩都要錢啦。」

航空界從業員Emily指出，3月底被航空公司要求放無薪假，以待7月或可復飛，期間零收入，與資方談判破裂，數日後於本月1日即被炒並指不會再錄用他們。她亦指出，她不符合申領綜援資格，亦希望留予更有需要人士使用。

疫情下各行各業相繼出現結業裁員潮，職工盟主席吳敏兒指出，政府推出的「保就業計劃」對被裁僱員視而不見，代支半薪措施只看單一月份人數不看人工數值，即年資深及較高薪人士仍是高危，料會下調薪酬，同時亦無法保證僱主會重新聘用員工。

職工盟主席吳敏兒指出，政府的「保就業計劃」未有支援已經失業或被裁員工，只能「自求多福」。（龔嘉盛攝）

吳敏兒亦關注有不少工種沒設強積金戶口，將不獲有關資助。家務助理員鄧女士指，疫情下工作減半，有行家收入跌九成，她舉例曾受聘於一個外籍家庭，礙於停課及疫情，該僱主舉家離港避疫，亦有不少僱主憂慮疫情不想有人到家中。由於她及其丈夫均是自僱人士，兩次防疫基金措施均無份受惠，她坦言手停口停，近月心情不好受。

倡設16,000元為上限的緊急失業津貼

職工盟認為，不少被裁員工已經持續失業逾兩個月，手停口停，家庭生活極度拮据，即使放寬領取綜援的資產上限，資格仍然十分嚴苛，絕大部份失業僱員也會被排拒在外，認為政府必須立即設立失業援助金，免除入息及資產審查，發放為期6個月，金額相當於正常工資八成，以16,000元為上限的緊急失業津貼。

勞工及福利局局長羅致光昨在傳媒簡報會中直言，計劃「只對人數、不對人頭」，難保僱主減薪甚至「換血」，只有大原則是要資助用於員工出糧。