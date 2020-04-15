【新冠肺炎】高官離地是「保就業」計劃最大漏洞

港府上周提出「保就業」工資補貼計劃，連日來受到不少批評，特別計劃被質疑可遭僱主濫用。政府周二（14日）再度交代計劃細節，宣布兩項修訂以減少濫用機會。然而，計劃最大的兩個問題—目前僱員能否真正受惠，與補貼分配會否不均，卻仍然未能解決。面對傳媒追問，勞工及福利局局長羅致光未能盡力回答之餘，更反倒質疑提問「騎呢」，態度教人咋舌，令人擔心公帑未能用得其所。

政府將向立法會財委會申撥810億元，用作補貼僱主支薪一半、上限9000元的「保就業」計劃，預計涵蓋150萬名有強積金及公積金供款的僱員，補貼期為六個月，其兩大條件為僱主不可裁員、及所有補助須用於員工支薪上。然而其具體執行被批存在漏洞，特別是難以監察津貼有否被資方濫用。港府周二再提出修訂，計劃原擬讓僱主在1至4月間，選取一個月為「指定月份」計算員工人數及薪酬，現要求員工人數則劃一以3月份數目計算，以防止僱主在4月份「做手腳」，而且在6月發放第一期補貼時，政府會與僱主「對數」，確保3月與6月員工人數相符。

計劃兩大漏洞未堵

然而，即便撇除計劃有否忽略有需要的打工仔、已經失業者未能受惠等問題不說，其執行上的關鍵問題仍未得到解決。第一，目前僱員能否真正受惠始終成疑。政府強調領取津貼的先決條件為不能裁員，但實際上只以對比3月與6月的僱員數目作監察，卻無要求僱主不得解僱目前員工，故目前打工仔能否保住飯碗，始終並無保障。現實中僱主絕對有誘因為之，例如他們可解僱中高薪職員，再以補貼聘請更多低薪員工代替，甚至可藉邀請親友作影子員工，以「私吞」補貼。可是政府卻將不會核對支薪員工身份，羅致光更明言「不會管」以上濫用的情況，實在匪而所思。

另一問題是，政府難以確保僱主能平均分配所獲津貼。計劃理論上會補貼僱主向僱員支薪一半，但卻沒有限制僱主調整僱員薪酬，企業管理層絕對有機會「肥上瘦下」，向中、低員工大幅減薪，再將所得的津貼分配予高級員工。更甚者，如職工盟清潔服務業工會總幹事杜振豪指出，好些職業，如在會所、娛樂場所、食肆工作的清潔工，因疫情而出現開工不足、停工等問題，而且行內多以現金支薪，故僱主亦可藉此漏洞將津貼自肥。

高官缺失更為嚴重

政府無法堵塞計劃漏洞，再次折射出政策設計背後的缺陷。《香港01》早已指出，政府高官態度消極，根本無意堵塞計劃的重大漏洞，同時思想流於天真、離地，嘗試以主觀想法「希望」僱主不會濫用漏洞。羅致光解釋未能監察制度的範圍，再次祭出時間倉促、未及應急的理由，這言或許不虛，但其態度卻未能顯示政府有積極跟進問題所在，更何況有關漏洞影響的不止是公帑的運用，更是普羅打公仔能否有效受惠、渡過難關，故實非可以輕視的小問題，政府絕不能單以時間緊逼回應作罷。

再者，羅致光再次以「天真」想法回應漏洞，指出機構若以極端方法節省成本，如用低薪初級職員取代高級職員，實際上並不可行，認為「公司會好快倒閉」，此話明顯忽略實際狀況，不少公司初級員工早已擔當不少中、高級的職務，企業實在難言沒有誰就不行。作為勞福局長，羅致光理應熟知勞動實況，惟他似乎仍停留於象牙塔內，並稱記者提問「天方夜譚」、「奇形怪狀」，認為有關漏洞的質疑只為「假設」。局長如此不食人間煙火，實在教市民悲嘆。

其實即使象牙塔中人，也應清楚「滴漏效應」之局限，主觀意願希望僱主創造財富後可與民共享，實際卻是社會貧富懸殊日益嚴峻。整個涉及810億公帑的「保就業」計劃，以僱主為領取津貼單位，而非直接幫助打工仔，本質上擺脫不了「滴漏經濟」思維，才會衍生出諸多問題。坊間甚至已能推算，員工數目成千上萬的大企業如莊臣、美心等可因此獲得「橫財」以億、甚至以十億計，遠超其正常盈利。這麼簡單可想到的情況，作為問責官員，高官們在制定政策前不是應該盡可能考慮不同的假設與可能嗎？羅致光憑什麼「假設」上述基於現實觀察的質疑將不會出現？