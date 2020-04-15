逃犯條例｜17歲學生藏汽油彈鐵錘　官指守法意識薄弱　判勞教中心

去年11月11日市民發起「黎明行動」，警方凌晨在屯門調查輕鐵站毀壞事件時，發現17歲學生疑攜有汽油彈及鐵錘。少年早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，辯方今（15日）於屯門裁判法院表示報告認為較適合判入勞教中心。署理主任裁判官張潔宜指被告因守法意識薄弱而犯案，勞教中心的紀律訓練對他有幫助，遂採納建議，判被告入勞教中心。

17歲蔡姓男被告，承認去年11月11日在屯門澤豐街的公眾地方管有一個汽油彈和一個鐵錘。

辯方指被告一時錯誤而犯事

辯方指，更生中心及勞教中心報告認為更宜判處勞教中心，被告亦望法庭採納建議。報告又形容被告合作有禮，還柙期間守規並努力讀書，因一時錯誤而犯事。辯方續道，學校願意延遲至9月開學，希望勞教中心的刑期能讓他屆時可繼續學業。

張官判刑時引述報告，透露被告中學時期貪玩，成績及操行退步。他去年一度停學後做兼職工作，再修讀3年制的青年學院課程。報告亦指他深切反省，勤奮學習。張官認為被告因守法意識薄弱而犯案，勞教中心的紀律訓練對他有助，遂採納建議判入勞教中心。

被告逃跑扔下背囊鐵錘

案情指，當日清晨近5時，警方接報指有人破壞銀圍輕鐵站。警員前往調查途中，在青松觀路見被告與兩名男子攀爬圍欄，其後被告朝澤豐街跑走。警方追捕期間，被告先後扔下背囊及鐵錘，最終被制服。警方從其背囊檢取一瓶盛有綠色黏液的玻璃瓶、手套、打火機等。經驗檢後，證實玻璃瓶內的黏液有汽油成份。被告在警誡下保持緘默。

案件編號：TMCC2173/2019