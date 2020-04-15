新冠肺炎｜機場3月份客運量按年大跌91%　飛機起降跌67%

新型冠狀病毒疫情持續，本港向多國實施出入境限制措施。香港機場管理局今日（15日）公布，香港國際機場3月份的客運量及飛機起降量分別為 57.6萬人次及約1.2萬架次，分別較去年同月大跌約91%及67%。貨運量與去年同月比較則下跌 12.4% 。

機場3月份客運量僅約57萬人次。（資料圖片／歐嘉樂攝）

機管局今日公布3月份的客運量為57.6萬人次，而飛機起降量則超過1.2萬架次，分別較去年同月下跌91%及67%。去年3月的客運量為642萬人次，而飛機起降量為約3.6萬架次。

機管局稱，由 3月25日起，香港國際機場暫停過境及轉機服務，所有從海外國家及地區乘搭飛機抵港的非香港居民亦不准入境，令旅客量受嚴重影響，錄得跌幅為97%，轉機、過境旅客及本港居民外遊人數亦分別下降91%及 83%。

旅客量錄得跌幅為97%。（資料圖片／歐嘉樂攝）

貨運量下跌 12.4%

貨運量與去年同月比較則下跌12.4%至37.8萬公噸。機管局指，在主要貿易地區中，3月份往來東南亞及歐洲的貨運量跌幅最為顯著。由於轉口貨運量下跌42%，令貨運量減少。至於出口貨運量維持穩定，進口貨運量則同比微升1%。

機場於今年首季客運量為820萬人次，飛機起降量錄得超過6.3萬架次，分別減少56.5%及40.1%，貨運量則較去年同期下跌10.9%至98.8萬公噸。於過去12個月，客運量及飛機起降量分別下降18.9%及12.0%，至6,090萬人次及約37.7萬架次，貨運量則下跌7.3%至470萬公噸。

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機管局機場運行執行總監張李佳蕙稱，面對疫情，全體機場同業遇到前所未有的困難。除了協助衞生署實行檢疫措施外，機場員工亦確保香港國際機場做好防疫工作。為支援業務夥伴及機場員工，機管局已推出一系列紓緩措施，包括租金寬減、費用寬減或豁免及員工培訓津貼計劃等。