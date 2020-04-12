新冠肺炎│機場入境跌至228人次創新低　內地客逾半月維持單位數

本港新型肺炎新增確診個案今日（12日）回落至單位數，食物及衞生局局長陳肇始早上表示，明起（13日）由歐美抵港無病徵人士須在亞洲國際博覽館臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並即場等候病毒檢測結果，短期目標是把有關安排擴至所有抵港人士。 衞生署表示，亞博每日可容納約400名等候化驗人士，若超過該人數或需安排回家等候結果。翻查本月由機場入境數字，昨日（11日）機場入境人數跌至228人次，當中只有8人次屬「其他訪客」，其餘均是港人，成今年機場入境人數新低。

本港新增確診個案回落至單位數。（資料圖片）

受疫情影響，大量航班取消，本港由3月25日起更禁止從海外乘飛機抵港的非本港居民入境，機場亦停止轉機服務。根據入境處資料，昨日經機場入境旅客跌至228人次，當中香港居民佔約96%，而內地訪客及其他訪客分別為0人次及8人次，成今年新低。

自踏入4月，機場入境人次大幅下跌，由首日高峰的1,183人次，減至昨日的228人次，大跌8成，而其他旅客則自本月起由三位數跌至兩位，甚至單位數，最少一日只有7人次。自3月25日起，經機場入境的內地訪客一直維持在單位數，截至昨日本月只有39人次內地訪客經機場入境，但上月中一日已有逾千人入境。

亞博每日只可同時容納400人進行檢測

在今日記者會上被問及亞博新安排，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋受地理限制，亞博一日可同時間容納400人，而選擇檢測範圍擴大至歐美原因是當地的確診數字，仍判斷為高危地區。她說，遊客抵達亞博後先採集樣本，然後把樣本集中送往化驗所，數小時後有初步陰性結果，若未能排除陰性，會再作檢測；若判斷為陰性，以及非陽性結果的密切接觸者，便可回家。她估計整個流程或需7至9小時，且暫時只能在亞博做到。她其後又指，若亞博同一時間有超過400人需要檢測，需考慮有否其他適合地方，或需回家等候結果。

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