新冠肺炎｜大嶼山巴士收入按年跌近半　復活節人流增至疫情前相若

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，港府推出各項控制人流措施，當中包括於本月24日前，禁止4人以下的聚會的「限聚令」，市況受到一定程度影響。

新大嶼山巴士指，受到疫情影響，嶼巴的整體收入比2019年下跌近五成，下跌客量主要來自口岸的巴士路線。不過，在剛過去的復活節假期港人前往大嶼山及郊外地區人流大增，令嶼巴的假日載客量與疫情前並無分別，陳天龍指出，公司會因應疫情及客量需求以調整巴士班次，並會分階段實施。

▼疫下復活節　區區人如潮湧▼

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疫情下，外出的市民減少，嶼巴的整體收入比2019年下跌近五成，下跌客量主要來自口岸的巴士路線。可是，嶼巴指，在剛過去的復活節假期港人前往大嶼山及郊外地區人流大增，令嶼巴的假日載客量與疫情前並無分別，可是不少市民在復活節長假期間，已陸續外出。

新大嶼山巴士副總經理陳天龍表示，因應疫情及客量需求以調整巴士班次，並會分階段實施。目前需求較大的路線主要是前往大澳、梅窩以及大佛的11、3M及23號巴士，又指嶼巴會採用自願無薪假的方式應對，不會裁員及減薪。

新大嶼山巴士副總經理陳天龍（圖右）表示，因應疫情及客量需求以調整巴士班次，並會分階段實施。（大嶼山巴士提供相片）

嶼巴又指，現時與科大楊經倫教授團隊合作，研發的一款新型多層次抗病毒殺菌塗層，於今天（15日）起一連兩天為旗下路線近140架巴士進行噴灑消毒工作。陳天龍表示，這項抗病毒塗層長效達90日，對於我們的前線清潔員工方面亦有相當大的好處。

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