元朗現今年首宗登革熱　張竹君：倘登革熱、肺炎齊爆相當麻煩

新冠肺炎疫情持續，泰國及新加坡先後出現患上登革熱，同時有新冠肺炎的個案。今日（15日）衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在例行記者會上，也提及出現今年首宗本地登革熱個案，男病人的深喉睡液對新冠病毒呈陰性。她提醒市民，因天氣漸熱，出外除了要戴口罩外，亦要注意防蚊、滅蚊，「如果革登熱爆發，我哋又要應付新冠肺炎，咁都相當麻煩。」

張竹君在4月15日的記者會上，提醒市民要防蚊否則本港若要面對兩種病的爆發時會「相當麻煩」。（張浩維攝）

泰國3月1日有一名35歲男子染上登革熱外，亦因感染新冠肺炎至器官衰竭病逝；新加坡第82宗個案的57歲女子也同時患上新冠肺炎及登革熱。

張竹君今日在例行記者會上，公布本港出現今年首宗登革熱個案，患者是一名84歲男子，居於元朗祟山新村，他30日內沒有外遊紀錄，故屬於本地個案。

張竹君續指，染病老伯每日會到農田工作，於4月3日到元朗的門診覆診高血壓，期間有發燒。他遂到博愛醫院留深喉唾液樣本檢測新型冠狀病毒，結果呈陰性。但他其後4月7日因持續發燒到屯門醫院求醫，4月9日抽血發現對登革熱呈陽性反應。

張竹君稱，衞生防護中心對事件感到關注，因為本港有蚊媒可以引致大型爆發，惟元朗過去沒有大爆發，過去兩年則有獅子山公園及長洲出現登革熱爆發情況。

就如何評估本港的登革熱提早至4月出現的情況？張竹君坦言，無法評估4月為何有個案，但過去香港的登革熱並不多，大部份是輸入個案，元朗亦曾經有過，「蚊咬完患者帶病毒咬第二個人。」

張竹君提醒市民，由於天氣轉熱，出外除了要戴口罩外，也要防蚊、滅蚊，「如果有爆發，我哋要同時應付兩種病都相當麻煩。」

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