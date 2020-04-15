新冠肺炎｜港男花38萬購船做海上旅遊　疫情致零收入盼政府資助

新冠肺炎疫情持續，港府「限聚令」禁四人以上在公眾地方聚集，工聯會屬會小輪業職工會今日（15日）召開記者會，指港府推的防疫抗疫基金未能協助該行業，疫情下本地及外國客大減，出租遊艇業務受指令影響，希望政府向每艘持牌出租遊艇提供八萬元補助。 有30歲港男鍾情海事工作，在2018年中花38萬元積蓄購入一艘二手木船創業，從事海上旅遊業，未料一年半內先後遇上強颱風山竹吹襲、反修例運動，再遇新冠肺炎疫情，生意額跌至零，但欲賣船無人接手、找工亦碰壁。

現年約30歲的游先生受父母影響，鍾情海事工作，在2018年花38萬元積蓄購入一艘二手木船，從事海上旅遊業。( 黃寶瑩攝）

現年30歲的游先生（化名），受父親影響，對海事及船務工作感興趣，他2014年在職訓局航海課程畢業後，便入行工作，累積了數年經驗後，他在2018年7月動用約38萬元積蓄，購入一架二手木製船，進軍海上旅遊業，未料先後遇上強颱風山竹吹襲、反修例運動，今年初再受新冠肺炎疫情影響，生意額跌至零。

他指出，行內一般依賴舊老客戶及中介轉介生意，由於他經驗尚淺，主要依賴中介轉介行意，但疫情下旅客跌至近乎零、港人亦減少外出，生意額大跌，近日政府推「限聚令」，更加無法接待客人。他直言，木船屬「入門級」，成本較低，但損耗速度較快，支出會較其他遊艇高，「早前船底穿了三個洞，花了1.4萬元維修」。

為求出路，游先生曾在網上放售木船，卻無買家願接手；亦厚起臉皮聯絡前僱主希望打工幫補生計，卻被告知疫情下不能安排新人上船，「試過找工，但真的找不到。」他坦言，當初買船創業是有意進軍海上旅遊業，但現時卻只能依賴從事海上工作的父母，希望政府提供資助，協助他們渡過難關。

郭先生（化名）稱，每年遊艇的維修費約八萬元，現在依賴積蓄「養船」。( 黃寶瑩攝）

遊艇船家：情況比沙士更差 零收入

遇到經濟困難的不只有創業初哥，就連經歷過沙士的資深出租遊艇東主情況亦面臨經營壓力。郭先生（化名）在2001年由漁民轉做遊艇生意，主要接待外國旅客，每年四至十一月旺季時，每月生意額可達60至70萬元。惟他指出，行業旺淡季收入落差大，全年主要依賴旺季收入，並預留款項作颱風後的檢查及維修費，無奈2019年先受社會運動及疫情影響，多月來收入大減：「初時都還有本地客，但限聚令後直情無客，比沙士更差」。

他坦言，船隻可載最多49人，但限聚令下只敢載三人，目前須動用積蓄「養船」。他直言，無生意下亦要斥資為船隻維修保養，每周至少要航行兩次，避免船隻零件損耗：「不是要賺大錢、但是想開心做下去，現在真的『食穀種』！每年扣除自己維修，都要用大約八萬元維修。」

小輪業職工會限聚令生意跌 盼政府資助八萬元

小輪業職工會理事長范強指，本港有超過一萬艘持牌遊樂船中，約一成屬個體經營海上旅遊業，「不計富豪或公司擁有的船，大約有一千多艘是個體戶、家族式經營，涉及約1,000人左右。」惟行內去年六月起受反修例運動影響，生意額直線下降，至十二月好轉，今年初又遇上新冠肺炎，生意更淡靜。他直言，四月是行業傳統旺季，卻受限聚令規限，未能如常經營，「保險、驗船等營運開支仍須支付」。立法會議員何啟明促港府向每艘持牌遊艇提供八萬元資助，助行業渡過艱難時期。