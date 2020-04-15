DSE2020│文憑試倘取消將改校內評核　家長憂難保公平性

本港新型冠狀病持確診個案連續第四日錄得單位數，教育局局長楊潤雄今日宣布，中學文憑試將會如期於下周五（24日）開考，若然疫情惡化，考試經兩度押後仍未能舉行就會取消，屆時將以考生校內成績、各中學過往文憑試的表現作調整，以評估考試成績等級。有家長組織關注，一旦文憑試取消，校本評核難保公平性。教協指，認同及理解局方文憑試安排及後備方案，但預計以校內成績評估考生分數，實行上存在一定難度。

本港新型冠狀病持確診個案連續第四日錄得單位數，中學文憑試將會如期於下周五開考。（資料圖片）

在新冠肺炎疫情稍有回落情況下，中學文憑試將會如期下周五開考，若然疫情有變，則延後考試至五月或六月舉行，倘若疫情依然嚴峻，屆時文憑試會宣告取消。考評局將依據考生的校內表現，以及學校過往文憑試的成績數據，透過統計方法為考生提供評估成績。

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊表示，普遍家長關注一旦文憑試取消， 中學如何按照校內成績評估考生成績等級。湯指，受到疫情影響，很多中學未能舉行中六模擬考試，在缺乏模擬考試數據下，極度關注學校如何確保校內評估及預計成績是公平公正。若然本學年學校要求中六生在家做測驗、考試或評估，然後提交予學校，亦會引起家長擔憂衍生「出貓」等問題。

另外，湯又關注，楊潤雄在於記者會上提到，部份試場考生的距離是少於1.8米，認為安排與公眾期望有落差，期望局方可作詳細解釋。

教育界立法會議員葉建源表示，認同及理解局方文憑試安排及後備方案。（資料圖片）

葉建源：認同文憑試安排



教育界立法會議員葉建源表示，認同及理解局方文憑試安排及後備方案，但預計以校內成績評估考生分數，實行方式仍然有一定難度。

葉建源指，預計的估算分數需要與考試評核的成績接近，以及具可靠的成數才有效用。他認為，不能只依靠學校單方面作成績估算，建議考評局須反覆測試這種評估方式，以確保未來有能力應對相同情況。

葉又建議，當局在開考前，應向監考主任及監考老師充分介紹考試的安排，否則可能會出現不同的處理方式，引起混亂。