天文台預測下周初最高溫升至28度　文憑試開考日有驟雨　天氣轉涼

本港近日天氣晴朗，天文台預測未來四日市區最高氣溫升至27度，至下周初雖然早晚沿岸有霧及有一兩陣微雨，但仍有兩日最高溫達28度，天氣明顯變得和暖。一股東北季候風會在下周中後期影響本港，帶來較涼及有雨的天氣，料下周三及四（22及23日）局部地區有雷暴。 政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考，天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，考生們記得帶備雨傘及提早出門了。

天文台預測筆試首日大致多雲，有幾陣驟雨，且天氣稍涼，氣溫介乎18至21度。（資料圖片）

晴朗天氣持續，本港今日市區最高溫達25度，早上多區已突破該氣溫，當中大美督最熱，升溫至27.9度，猶如步入夏季。

天文台表示，周四及五天氣普遍晴朗，受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，接近周末至下周初沿岸地區有霧，料本港周六（18日）起一連三日有微雨，部分時間有陽光，早晚有薄霧。天文台預測，下周日及一最高相對濕度達100%，屆時將十分潮濕。但在微雨天下，本港氣溫不跌反升，由於日間仍部分時間有陽光，料市區最高氣溫升至28度。

DSE開考日有雨 最低僅18度

天文台預料，一股東北季候風會在下周中後期為廣東帶來較涼及有雨的天氣。本港下周三起開始稍降溫，當日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫仍有26度，但隨後一日仍然間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫降至介乎19至22度。

若DSE筆試於下周五4月24日正式開考。天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，且天氣稍涼，氣溫介乎18至21度。