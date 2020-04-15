防疫抗疫基金｜藝術界炒散連日無工開　公屋減租一半仍難負擔

政府早前宣布第二輪「防疫抗疫基金」，以資助各行各業，包括按自僱人士過去強積金供款紀錄，發放一筆過支援金額7,500元。 一眾體育文化演藝從業員今日（15日）與體育、演藝、文化及出版界功能組別立法會議員馬逢國召開記者會，他們說，有炒散員工無強積金戶口，無法領取7,500元津貼，現時更完全無工開，即使公屋減半租，仍然無力交租，亦有從業員指，即使可派發7,500元，仍然難以渡過難關。

一眾體育文化演藝從業員今日與體育、演藝、文化及出版界功能組別立法會議員馬逢國召開記者會。（羅君豪攝）

香港舞蹈聯席代表杜紹樑說，舞蹈場所樓底要高，故教學間的面積可高達800至3000呎，業界須租用商場或商業樓宇，租金高達四萬至逾十萬元，亦有機構須付的月租達300萬，交租已佔政府資助很大部分。

他又指，在疫情下已停學，業界在一月至四月已完全無工作，興趣班導師或自僱藝術工作者的每月收入由一至二萬元減至零，有部份人只能轉行做外賣或速遞。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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泰拳或武術界難受惠

製作公司藝術工作代表陳雋鶱說，該行業涉及大量大型器材，如音響等，故所需的租金高昂。在疫情下，有炒散員工無法領取7,500元津貼，現時更完全無工開，但該名員工家中有妻兒，即使公屋減半租，仍然無力交租。

香港泰拳理事會主席冼林沃則說，不少泰拳或武術界只是得「團體牌」，並非商業登記，故任何措施都不能受惠。

運動教練轉行派傳單

體育教練代表謝志強說，他們只能受惠於7,500元一筆過津貼，不過自學校停學及各大場所關閉後，不少教練已無法教班，他說，預料疫情最快6至7月才緩和，由二月起計算，即教練們每月僅得1,250元，坦言幫助不大，「唔知點渡過難關。」

他續指，不少教練的生計出現問題，很多人已轉行從事「跟車」或派傳單。