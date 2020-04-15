抗疫基金｜電影業界零受惠　停開戲八成人失業　疫後外勞取代港人

政府早前宣布第二輪「防疫抗疫基金」，包括為戲院提供津貼，但不少電影從業員大嘆不受惠。 電影工作者總會會長田啟文今日（15日）說，香港電影界已「火燒眼眉」，電影界如今完全停頓，全年開拍的唯一一套電影已拍完。他說，基層員工水深火熱，希望政府能聆聽他們聲音，「我自己從影41年，就算有03年沙士，我未驚過……但我𠵱家真係驚。」 田啟文說，有燈光師要轉行做保安，更有副導演轉做地盤散工，擔心當電影業人才流失後，香港電影再無希望，疫情過後要由外勞填補職位。

電影業界今日與體育、演藝、文化及出版界功能組別立法會議員馬逢國召開記者會。（王潔恩攝）

去年連合拍片共53部 今年僅開過一部戲

綽號「田雞」的電影工作者總會會長田啟文說，由今年1月1日至今，香港電影界只開過一部戲，是林家棟主演的首部劇情片《手捲煙》，現已完成拍攝。對比去年數據，香港共開拍不足30部電影，連計內地合拍片則合共53部。

另一部是郭富城主演的《斷網》，與去年鄭保瑞監製、黃慶勳執導《麥路人》的班底。郭富城更減片酬，連同監製、戲組人員七折支薪，希望與業界共渡時艱。不過田啟文直言，受限聚令影響，超過四人外景要申請不反對通知書，正與當局協調如何拍攝，能否成功開拍仍然是未知知數。

田啟文最快8月才能開拍另一部戲，對比其他投資者，他的投資金額不算多，他坦言：「我自己從影41年，就算有03年沙士，我未驚過⋯⋯但我𠵱家真係驚。」

從業員多數無強積金 抗疫基金零受惠

田啟文又指，政府只對戲院有支援，但電影從業員並未受惠，不少員工沒有強積金戶口，未能獲政府「代出糧」，「除咗拎綜援，無嘢做到。」

+ 3 + 2

「後期製作公司會死曬」

後期製作人員協會會長陳樹幟說，今日香港電影業幾乎停擺。他說，根據電影的程序，拍攝後才需要後期製作，即刻假設疫情明日全部消失，電影可重新拍攝，他們可能要在一年後才有工開，估計屆時不少公司已倒閉。

陳說，預視到未來一年只得零收入，即刻想不裁員也無能力，「因為今日疫情，電影後期製作（公司）將會死曬。」

老行尊難轉行

化妝師阿Mon說，業界不少人已任職30多年，一直熱愛電影業，突然要轉工並非容易。她以自己為例，她從事化妝師逾十年，即刻想轉行做新娘化妝師，如今亦失去工作機會，她不禁落淚：「希望真係可以幫下佢哋，有好多人都要養屋企。」

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

擔心疫後外勞取代港人 冀每月資助5500元

體育、演藝、文化及出版界功能組別立法會議員馬逢國馬逢國說，若疫情再持續，業界未來一個月都「無工開」，估計最少八成以上員工失業。

田啟文表示，現時已流失不少人手，有燈光師要轉行做保安，更有副導演轉做地盤散工。他擔心，當電影業人才流失後，香港電影再無希望，「唯一出路就係外勞，無香港人自己可以做返。」

他希望政府能協助他們渡過難關，每月資助員工5,500元，為期半年，「希望可以捱過這個日子，可以讓我們重新上路。」

電影工作者總會會長田啟文（中）說，香港電影界已「火燒眼眉」，希望政府能支援他們。（王潔恩攝）