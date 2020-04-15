抗疫基金︳民建聯晤林鄭　促保障65歲以上在職者　盼加快派錢一萬

特區政府上周推出第二輪「防疫抗疫基金」，當中包括高達810億元的「保就業」計劃，民建聯今天（15日）與特首林鄭月娥會面，促「保就業」計劃增加對65歲或以上、無MPF供款僱員的保障。 該黨建議政府修訂「保就業」計劃，除MPF供款紀錄外，亦接納其他文件例如糧單、僱傭合約、工時記錄，或由僱主及僱員共同簽署的法定聲明等，作為申請工資補貼所需的工作證明文件；又促政府加快全民派錢1萬元。 被問到是否支持分拆派錢項目於周五財委會通過，黨主席李慧琼表示，盡快通過《預算案》是最佳方法。

民建聯與林鄭會面時表示，促政府利用現有福利金及各項津貼機制，加快發放1萬元，包括高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、綜援及學生津貼等，以及之前的「關愛共享計劃」等，直接向合資格居民派發1萬元現金，省卻該批市民填表或上網登記的手續。

鄭泳舜建議，政府採取特事特辦方式設立「逆境失業援助金」，援助期至少三個月，每月發放金額上限不少於6,000元，又建議在失業援助金推出前，可透過暫時放寬綜援資產限額上限，容許失業人士申請綜援，但由於申請門檻仍過於嚴苛，只有小部份失業人士能夠符合申請資格，建議政府把放寬相關資產限額上限的倍數，由原來增加一倍增至最少兩倍，讓更多失業人士能夠受惠。