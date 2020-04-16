本港現首宗登革熱　食環署崇山新村滅蚊　村民：襪都唔敢除

衛生署於昨日（15日）公布今年首宗本地登革熱個案，今早（16日）10時食環署派員到患者所住的元朗崇山新村進行滅蚊行動。有村民指居住10多年，未曾見過食環署派員滅蚊，亦有村民因情況已購買除草機做好防蚊工作。

今早10時，食環署派出兩隊身穿保護衣的人員到元朗崇山新村滅蚊。（鄭子峰攝）

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本港錄得今年首宗本地登革熱個案，今早10時，食環署派出兩隊身穿保護衣的人員到出現首宗個案的元朗崇山新村滅蚊，包括對草叢、山坡、水渠噴灑滅蚊劑及蚊沙，並向村民派發有關防蚊患的宣傳單張。

食環署人員指，由於崇山新村佔地甚廣，整個滅蚊行動將需時一日，包括撲滅成蚊及幼蟲，因幼蟲在成長期間位置固定，為主要撲滅對象。

居住10多年的村民陳先生表示，「以前未見過有食環滅蚊，草都冇人剪！」（鄭子峰攝）

居住10多年 村民未見食環人員滅蚊

居住10多年的村民陳先生表示，「以前未見過有食環滅蚊，草都冇人剪！」他指，近期家中的蚊滋較多，被咬後感到非常痕癢，因此晚上會更換長袖上衣及長褲，更指「襪都唔敢除」。

亦有不願出鏡的村民指，得知村內有登革熱個案後感到擔心，更在家中發現白紋伊蚊，因此昨日購買了除草機，希望減少蚊蟲滋生機會，平日亦會清除積水及點蚊香。

食環署職員向村民派發有關防蚊患的宣傳單張。（鄭子峰攝）

患者並無離港外遊記錄

本港今年首宗確診登革熱個案，是一名84歲男子有長期病患，因持續發燒於4月7日到博愛醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院證實確診登革熱，現時情況穩定。

患者與太太同住於元朗崇山新村，於潛伏期內沒有離港外遊。而患者太太及居於同村的家人至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。