【登革熱】本港增1宗外地傳入個案 廣東去年6,042宗較前年翻倍

衞生防護中心今日（21日）公布最新的登革熱個案數字，在2月7日至20日期間，新增1宗外地傳入個案，涉及的病人曾於潛伏期到過印尼。本港截至昨日共錄得14宗個案，全部均為外地傳入。 中心透露，根據廣東省衞生健康委員會的資訊，2019年廣東共錄得6,042宗個案，較2018年3,315宗近乎翻倍。而今年截至1月31日，廣東錄得11宗個案。在台灣，今年截至昨日則錄得33宗外地傳入個案。

衞生署衞生防護中心今日公布登革熱個案的最新數字，並強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。中心表示，在2月7日至20日期間，衞生防護中心確診一宗登革熱外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到印尼。截至昨日（20日），今年共錄得14宗登革熱個案，均為外地傳入，包括從菲律賓（6宗）、馬來西亞（2宗）、泰國（2宗）、越南（2宗）、柬埔寨（1宗）和印尼（1宗）傳入。



根據廣東省衞生健康委員會的資訊，2019年廣東共錄得6,042宗個案，較2018年3,315宗，近乎翻倍。今年截至1月31日，廣東錄得11宗個案。在台灣，今年截至昨日則錄得33宗外地傳入個案。

衞生防護中心今日（21日）公布最新的登革熱個案數字，在2月7日至20日期間，新增1宗外地傳入個案，涉及的病人曾於潛伏期到過印尼。（資料圖片）

衞生防護中心發言人指，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。