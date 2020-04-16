【新冠肺炎】消息：6名抵港者無獲發深喉唾液樽　自行求醫才確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診者已逾千。近日本港出現多名確診者，從外地抵港並完成14天檢疫後，自行求醫才發現確診。消息人士透露，當中最少6人入境時沒有獲當局分發深喉唾液樣本瓶，因此未能在檢疫期期間找出這批確診者，幸他們最終自行求診才得以發現。 有專家指出，這批人士在檢疫期間未能發現染病，如他們在家居檢疫，有傳播給其同住家人的風險，建議當局應為已經完成14天檢疫、未有做兩次病毒測試，而又從事高風險工作的人再做一次測試。 專家亦認為，無病徵的感染者比想像中多很多，當局有需要制定更加嚴密的檢測方案，「應該為入境者做兩次病毒測試，到香港時做一次，完成檢疫前做一次。」

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消息人士指，本港最少6名沒有病徵的確診者都是在14天檢疫期完成後，自行到私家醫院求醫，而由於他們返港時，當局仍未推出向所有抵港者發放深喉唾液樣本瓶的政策，因此他們都未有做深喉唾液測試。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，這批人士在檢疫期間未能發現染病，如他們在家居檢疫，有傳播給其同住家人的風險，「因為都好可能會共用廁所，未必真係完全隔離到，有明顯風險，畀呢啲唔知有無傳染力嘅人留喺屋企，係自相矛盾！」不過，他認為，這批人士如已完成檢疫期，其傳染性應該相對已降低，「可能病毒自己減少咗，有啲人或者已經無病毒。」

梁子超認為，當局需要因應有關發現而制定更加嚴密的檢測方案。（資料圖片）

惟他亦指出，由於醫學界對病人潛伏期及傳染力等問題仍存疑問，「如果有病徵就睇到潛伏期係咪14日，但無病徵嘅人，係估唔到有幾長」，因此部分從事高危職業人士，即使已完成14天檢疫，在返回工作崗位前，亦應再做一次檢測，以確保無染病，「例如做醫院、院舍、外傭，都應該做多次。我哋需要保護高危群組，如果唔係幾個月嘅努力就白費。」

梁子超續指，根據不同國家及地區做的篩查發現，無病徵的感染者比想像中多很多，「以往以為無病徵係少數，但而家無病徵嘅人可能係多數！」他認為，當局需要因應有關發現而制定更加嚴密的檢測方案，「如果可以提供定點檢疫（例如檢疫中心），就要檢疫人士臨離開前檢測一次；如果提供唔到，就應該為入境者做兩次，到香港時做一次，完成檢疫前做一次。」他直言，若政府希望盡快恢復經濟活動，就需推出更為滴水不漏的政策，減低社區傳播風險。

深喉唾液樣本瓶。 （資料圖片／勞顯亮攝）

翻查資料發現，政府在3月19日起要求所有經機場入境者需強制檢疫，衞生署自3月20日起才向部分檢疫人士分發深喉唾液樣本瓶，最初的對象是65歲或以上的受檢疫人士，或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士。其後在3月24日，當局才把計劃擴展到高危地區返港者，直到3月29日，才向所有抵港旅客派樣本瓶。

在3月19至26日期間，有近4萬人經機場入境香港，但當局只向當中5000多人派發樣本瓶，約佔14%。

另外，衞生署其後改為在亞博設臨時樣本採集中心，要求旅客即時留下深喉唾液樣本，如旅行已即場留下樣本，就不會獲分發樣本瓶，有專家質疑若入境者抵港當天病毒量未足以被檢測出，其後又不會再做深喉唾液測試，可能會有漏網之魚。衞生防護傳染病處主任張竹君在4月13日的記者會上承認，「究竟係即場測好，定遲啲（用樣本瓶）測好，都好難講。」

《香港01》正向衞生署查詢有多少名確診者沒有獲發深喉唾液樣本瓶，以及當局會不會加強檢測等問題。