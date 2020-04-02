【新冠肺炎】政府推上門收抵港隔離者深喉唾液樣本　費用100元

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局自2020年1月中起，多次擴闊「加強化驗室監察計劃」的涵蓋範圍，至普通科門診及急症室的病人，以盡早識別感染個案。 衞生署於今日（2日）公布，「加強化驗室監測計劃」的參加者，由明日（3日）起，可利用上門收取樣本速遞服務，向衞生署送交深喉唾液樣本作病毒檢測，服務由數碼港創業學會轄下的初創企業提供。

在現行的「加強化驗室監測計劃」，衞生署向所有涵蓋在《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）中，沒有出現病徵的抵港人士提供免費病毒檢測。參加者於抵港後，可立刻前往亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，即場收集及交回他們的深喉唾液樣本；或選擇在家居檢疫期間，自行收集樣本，透過家人或朋友交到其中一個收集診所。

速遞費用為100元 須信用卡支付

數碼港創業學會旗下兩間初創企業GOGOVAN和Pickupp兩間服務供應商，由明日起將提供上門收取樣本速遞。服務供應商在接獲抵港人士的要求後，會到登記的檢疫地址收取樣本瓶，並送到衞生署轄下13間指定診所或公共衞生化驗服務處。

根據服務供應商網頁指，每次速遞的費用為100元，參加者須使用信用卡付款，並不能退款。完成付款後，客服於24小時內致電確認速遞安排。若參加者居於離島及偏遠地點，須另行致電查詢或瀏覽相關網頁。