新冠肺炎｜今新增一宗確診創38日新低　女留學生完成檢疫後發病

本港新型冠狀病毒疫情回緩，今日（16日）新增一宗確診個案，以及一宗初步確診個案，是連續第五日個案維持單位數，累計個案1018宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，最新確診的個案為19歲英國女留學生，於4月1日返港，在酒店完成強制檢疫後才發燒。 今日的確診數字是繼3月9日後最低。張竹君說，本港確診宗數有緩和跡象，但數據有滯後，未反映復活節期間的傳播情況，呼籲市民不要鬆懈。

患者住在深水埗樂年花園二座。（資料圖片）

患者檢疫後曾返深水埗樂年花園住所

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，第1018宗個案是19歲女患者，在英國留學，於4月1日從英國返港，4月2日檢測深喉唾液樣本結果呈陰性，在旺角維景酒店接受14日檢疫。她在4月13日感到「喉嚨痕」，但不以為意，至4月15日乘的士回到深水埗樂年花園二座住所，期間患者與司機均有戴口罩。患者在同日發燒，便步行到明愛醫院就診，被驗出對病毒呈陽性。張竹君表示，這名患者的潛伏期長，而且有出現病徵，她呼籲從海外回港、已完成檢疫，但出現病徵的患者，找醫生接受病毒檢測。

患者大便帶血與新型肺炎無關

張竹君又補充，昨日確診的第1015宗個案，即60歲女患者，經臨床診斷她大便帶血與自身疾病有關，新型冠狀病毒沒有病徵。 患者於4月11日曾乘坐酒店專車往葵芳地鐵站，再乘坐綠色小巴407或407A，在下午二時至二時半往瑪嘉烈醫院。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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6名海外回港人士 抵港時未有取樣本樽 其後確診

張竹君表示，早前6名從海外回港的確診患者，抵港時未有取樣本樽，其後才確診，他們均屬較早期回港的患者，個案編號為第885、第890、第955、第971、第978和第989。張竹君稱，當局對海外回港人士的檢測政策一直有轉變，最初家中有高風險人士才獲派發樣本樽，至今所有回港人士入境都會在機場留下樣本，當中從歐美回港的旅客，必須在亞博等候有結果才離開。她相信日後再出現回港時無被要求留樣本後確診的情況會減少。

確診數據未反映復活節「出街」情況

今日的確診數字是繼3月9日後最低。張竹君說，本港近日的確診宗數有緩和跡象，但數據有滯後，仍未反映復活節期間，大量市民外出的傳播情況。她呼籲市民不要鬆懈，尤其少數族裔等之前被忽略的人士。張又稱，由於全球疫情仍在爆發，認為社交距離措施仍要繼續，至於其他措施則會由政府高層會作整體考慮。

張竹君說，近日本港確診宗數有緩和跡象，但數據有滯後，仍未反映復活節期間的傳播情況。（李澤彤攝）

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，今日有26名患者出院，528名確診患者正在留醫，當中9人情況危殆，9人情況嚴重。其中第595號個案，即需要接駁「人工肺」（ECMO）的75歲老婦病情沒有新進展，仍然危殆。