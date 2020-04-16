新冠肺炎│放無薪假　租金逼人　團體：8成劏房戶下月無錢交租

無家人遇火警家當盡毀，肺炎疫情下頻密洗太平地令露宿者四處流竄，令人心酸。關注基層住屋聯席近月接觸逾200個劏房戶，由於被逼放無薪假，高達8成住戶表示無力繳交下月租金，劏房業主態度強硬，部分租金更是有增無減。聯席促請政府設立短期失業救濟金，以免更多市民淪落街頭。

本港樓價高企，房屋問題備受關注，劏房在港十分普遍。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，街道人流減少，不少基層家庭賴以維生的飲食業首當其衝，員工不是被裁，則被逼放無薪假。關注基層住屋聯席近月接觸超過200個劏房戶，高達8成住戶表示積蓄僅夠繳付4月份或5月份租金，至今已停工半個月至一個月，感到徬徨。組織幹事朱詠妍表示，劏房業主態度強硬，部分更要求加租，只有1、2戶劏房戶可獲減租，現時呎價維持在40至50元之間。

面對租屋壓力，朱指，租客只好嘗試向業主商討延遲交租，擔心劏房戶最終流落街頭。「點解疫情下唔同商場都有減租，但係屋租完全係冇跌過㗎呢？」她促請政府設立短期失業救濟金，協助放無薪假的市民解燃眉之急。

勞工及福利局局長羅致光日前在立法會表示失業援助，需計算遣散費及長期服務金等，建立制度較花時間，失業人士只能透過放寬綜援申領資產限額處理。不過朱詠妍指，綜援設資產限制，不適用於放無薪假但仍然屬於就業的市民。