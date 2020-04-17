限聚令｜01追問巡查次數　機舖負責人被捕提堂後　當局仍指零檢控

新型冠狀病毒疫情（COVID-19）未平，政府延長「限聚令」及各指定場所停業至本月23日。《香港01》記者向食衞局查詢，不同政府部門巡查和檢控數據，獲回覆指，截至周四零時，警方、食環署、康文署、衛生署等六個部門，共巡查4,425次遊戲機中心、健身中心、美容院等要暫停營業的「表列處所」，檢控數字為零。 不過警方周三高調破獲土瓜灣的一間遊戲機中心，負責人被捕後更在周四提堂，但當局仍統計警方檢控數字為零。就數據有誤，記者分別向食衞局及警方查詢，兩個部門均表示不明所以，需時了解和溝通，暫未回覆出錯原因。

▼4月15日 警方拘捕遊戲機中心負責人▼

餐飲業務「限枱令」 提25次檢控

香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F）自3月28日晚上6時生效，餐飲處所須按指示執行六項措施，包括顧客數目不得多於經常容量的一半、桌子之間保持1.5米距離或設有隔板等。

在規例生效首個星期，食衞局表示，四個執法部門巡查了29,958次，並作出1,722次勸喻。食環署和警方在4月8日，即規例生效一個多星期，開始向餐廳提出檢控。截至4月16日零時，四個政府部門累積巡查了47,484次，作出2,380次勸喻，並向餐飲處所提出25次檢控。

遊戲機中心負責人被捕提堂 食衞局整理警方數字仍為零檢控

至於須暫停營業的「表列處所」，如健身中心、遊戲機中心、美容院、夜店、卡拉OK場所、麻將館等，食衞局表示，截至周四（16日）零時，六個政府部門共巡查了4,425次，並作出36次勸喻，暫時未有處所被檢控。

然而，周三（15日）警方破獲土瓜灣某工業中心違反禁令營業的遊戲機中心，50歲負責人被控違反涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（法例599F）第9(1)及9(2)條，另被控一項營辦賭場罪，周四（16日）提堂。

《香港01》向食衞局及警方查詢為何這宗個案未被列入檢控數字，兩個部門均表示不明所以，需時了解和溝通，暫未回應為何數據出錯。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

禁止多於4人聚集的《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（599G），亦即「限聚令」於3月29日起生效，截至16日零時，七個執法部門巡查了32,589次，並作出4,944次勸喻。警方於4月5日，即規例生效後一周，開始向違規市民發定額罰款告票，截至16日零時共發82張。

而16日凌晨一時許，警方到長沙灣幸福邨福月樓附近巡查期間，發現有11男3女正於地下位置聚集，懷疑涉及聚賭，但證據未足以佐證聚賭行為，遂以違反「限聚令」票控14人。

警方巡經幸福邨福月樓地下時，發現有人群聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。（陳永武攝）

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼