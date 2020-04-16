新冠肺炎｜DSE文憑試下周開考　許樹昌、林正財倡延長「限聚令」

本港新型冠狀病毒肺炎疫情最近稍有回落，連續4日確診個案數字為單位數，並連續6日無源頭不明的本地個案。政府規管餐飲業務以及禁止多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」暫時有效期至4月23日，而中學文憑試（DSE）將於4月24日開考。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府延長「限聚令」等防疫措施的機會非常高。 行政會議成員林正財亦建議，「限聚令」起碼應維持至文憑試筆試完成為止，即5月25日。他指出，目前僅數天錄得個位確診數字，適宜觀察多兩至三個星期方考慮是否放寬現有限制社交距離的措施。

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許樹昌：疫情算緩和 但仍需時刻保持警剔

本港疫情回穩，自4月10日至今，連續五日所有患者均是輸入個案或密切接觸者，沒有源頭不明的本地個案。而自4月12日至今，連續四日的確診個案數目是單位數。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，現時本港疫情可算是緩和，但市民仍需時刻保持警剔，直至連續28日沒有本地個案，才算作疫情完全受控。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，是政府抗疫督導委員會專家顧問。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

政府於4月8日宣布，規管餐飲業務以及禁止多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」會延長14日，有效期至4月23日。而教育局昨日公布，今年的中學文憑試將於4月24日開考，如無意外至5月25日完成所有科目的筆試，社會各界關注疫情最終會否影響考期。

許樹昌：多咗考生行出街，其實已增加咗風險

中大醫學院講座教授許樹昌表示，政府延長「限聚令」等防疫措施的機會非常高，「因為文憑試開考，多咗考生行出街，其實已經係增加咗風險。」被問到在甚麼情況下應延遲文憑試，許樹昌稱現時大多數患者是輸入個案，風險不算高，他相信未來應該不會再有大量人士從海外返港後確診，「因為要返來嘅人都已經返晒」；但倘本港出現不明來歷的本地爆發，則應延遲考試。

行政會議成員林正財。（資料圖片）

繼上星期本港新型肺炎個案跌破「2字頭」，4月9日起單日有十多宗個案，而過去連續4日每日個案更錄得單位數字，由4月12日至4月15日，每日個案分別為4、5、3、4宗。

林正財：不足1星期錄單位宗數 應觀望3星期才研放寬限聚令

然而，行政會議成員林正財認為本港疫情尚待觀望，未可言樂觀。他指出，需要一段長時間均錄得單位數字才可評估疫情是否緩和，現時僅一星期內錄得單位數字並不足夠，至少要觀察多2至3星期，政府才可以考慮是否放寬限制社交距離的措施。他建議，「限聚令」有需要延長，或需要延長至DSE文憑試筆試完結。他又相信，DSE在可控的學校環境下進行，預料取消機會不高。