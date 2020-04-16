新冠肺炎│長沙灣幸福邨14人深夜聚賭　涉違《限聚令》遭警票控

疫情肆虐，政府發出《限聚令》以防市民在公眾地方聚集，冀能減輕病毒傳播。惟仍有市民無視新令，依舊聚集及聚賭。今日（16日）凌晨，警方於長沙灣幸福邨福月樓地下巡查時，發現多人違例聚賭。該14名男女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，警員遂發出定額罰款2,000港元的告票。

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街坊：福月樓為聚賭黑點

有街坊稱，入夜後的福月樓地下位置，向來都是聚賭黑點，而且部份聚集人士，貪方便就地小解，又周圍吐痰，令環境污煙瘴氣。房屋署在上址位置，已張貼了「嚴禁在此賭博」、「錄影中」等字眼，以及《限聚令》相關條文等通告，提醒街坊切勿聚集，惟情況一直未有改善。在場所見，上址擺放了摺檯，地下則遺下啤派等物件。至於附近的遊樂設施已經被拉上封條。

警方：向11男3女發出定額罰款告票

警方指，長沙灣分區人員今日（4月16日）凌晨12時50分，巡經幸福邨福月樓地下時，發現有人群聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。警員遂上前截查各人，並向該11男3女（介乎24歲至74歲）發出定額罰款告票。

警方續指，俗稱《限聚令》的香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，指明2020年4月10日至2020年4月23日期間，在公眾地方參與總數多於4人的聚集，即屬違法，可被罰款2,000元。如任何人無合理辯解而拒絕遵從、或故意忽略遵執法人員的命令，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款(25,000元)及監禁6個月。