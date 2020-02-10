【武漢肺炎】本地自設口罩生產線需時4個月　商界憂遠水難救近火

武漢肺炎疫情持續，市面口罩難求，全城瘋搶。不少政商界人士有意於本地自設口罩生產線「開源」，期望可長遠解決短缺問題。 不過說易行難，有商界中人則透露，本地生產不乏資金支持，但預計需時四個月。問題還有機器及原材料難求，亦受制於供貨不穩、出關來港無期等不明朗因素，坦言看淡前景，亦憂慮遠水難救近火。

一罩難求，有長者需要以紙巾代替口罩。(資料圖片)

全球防護裝備短缺，本港亦陷入口罩荒，連日來不少市民排隊搶購。有人則另闢蹊徑，進行海外網購，但據報大量訂單遭取消，市民無奈需捱市面貴價口罩，亦有基層及長者，被迫足不出戶多天，甚至重用口罩。

王維基台灣購口罩製造機 未知能否來港

市面口罩存量緊張，港府亦拒回應民間訴求，包括向港人派發懲教署生產口罩、承諾穩定貨源或列入儲備商品等。據了解，有不少商界中人已密謀本地設生產線，以便「自給自足」，其中HKTVmall老闆王維基日前已親自帶隊，於台灣以雙倍價錢成功購入製造機，對方承諾1個月內送貨，惟當中仍存變數，包括台灣政府會否禁止機器出口、能否取得本港實驗實認證等。

懲教署目前設自家生產線，早前召集在職或退休人員任義工參與口罩生產，連同在囚人士，每日24小時分3更進行生產，懲教署期望每月可生產250萬個口罩。(資料圖片)

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 5 + 4 + 3

懲教所獲贈兩部生產機 日增產30萬個

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財早前亦透露，一名有心人向懲教所捐贈兩部口罩自動生產機，預計3個星期可投入服務，每天可以生產30萬個口罩。香港中華廠商聯合會亦透露，現時已有多個會員表態願意撥出廠房及機器等資源。身兼行會成員的商界立法會議員林健鋒，亦透露正與幾名工商界人士於各地採購機器及物料，現已訂購首部機器，預計4至5星期後完成裝配，每日料可生產10萬個符合規格的口罩。

全城瘋搶口罩，多名政商界人士有意自設本地口罩生產線。(資料圖片)

生產機台灣製造 原材料來自內地 港產口罩仍困難

港產口罩看似容易做到，不過也有商界中人透露，自設生產線過程一波三折，雖然本地有「硬件」提供，包括環境合適的工場及特別空調設備，業界領袖亦樂意協助，惟亦面臨另一難題，包括機器及原材料難求。據了解，現時不少人已向主要機器生產地台灣「埋手」，訂購多台生產設備，惟未有送貨日期，加以原材料多來自內地，亦未能確定交付。

自設口罩生產廠房或迎來一線生機，不過，有商界及科技界明言抱觀望態度，認為本地設廠是遠水難救近火，「由開始再經認證到生產，預計需時四個月，到時疫情可能已過，都需要繼續探討創意方法喇。」

林鄭月娥稱已聯繫有意設廠商人 鍾國斌話無收到

行政長官林鄭月娥日前表示，全球出現口罩短缺，各國均現搶購，部分地區更實施採購限制，倘疫情持續，相信會令短缺持續，政府亦已要求懲教署及一家科學園公司加快口罩生產。她特別提及，由於政府口罩庫存不多，不能派發給市民，同時目前本地口罩生產線，已遠不能夠向醫管局提供持續及足夠口罩。她又呼籲外界若有途徑採購口罩，可轉介予特區政府。

林鄭月娥同時又提到，已聯繫有意在港設口罩生產線的商人，不過，立法會紡織及製衣界議員鍾國斌則於FB發帖文，「實際上政府無人聯絡過我喎」，似有弦外之音。

政府表示已向國內外訂購了4,800萬個口罩，惟至今只運來300個。政府及醫管局都表示，存貨只夠一個月使用。