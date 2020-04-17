本港增一宗外地傳入登革熱　病人曾赴泰國　今年暫錄20個案

衞生署衞生防護中心日前宣布一名居元朗崇山新村的84歲男子確診登革熱，為今年首宗本地個案。防護中心今日（17日）公布登革熱個案的最新數字，指截至昨日（16日）本港今年暫共錄得20宗登革熱個案，包括19宗外地傳入個案及一宗本地個案。 另外，在4月3至16日期間，衞生防護中心確診一宗外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到泰國。

衞生署衞生防護中心表示，本港外地傳入個案中，包括從菲律賓傳入七宗、印尼五宗、泰國三宗、馬來西亞兩宗和越南兩宗。另外，今年至今錄得一宗本地個案，據當局早前公布，該病人為一名有長期病患的84歲男子，與太太同住於元朗崇山新村，他經常會到同村家人的後園耕作。他於潛伏期內沒有離港外遊，現時情況穩定。

防護中心強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施，包括徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟等。

登革熱病毒經由蚊子傳播給人類。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，衞生防護中心指一直密切監察鄰近及海外地區的登革熱最新情況。根據廣東省衞生健康委員會的資訊，廣東截至今年3月31日共錄得19宗個案。在台灣，今年截至昨日則錄得50宗外地傳入個案，沒有本地個案。