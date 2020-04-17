新冠肺炎｜國泰關美國機組外站恐裁 286人 工會：做法不近人情

新冠肺炎疫情全球爆發，今日（17日）傳媒報道引述國泰內部電郵內容，將全面關閉美國機組人員基地，在相關地點工作的 286人亦會被裁。國泰其後證實消息，惟未有正面回應會否全數裁員，強調現正與同事溝通。國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏認為，公司做法不近人情，「呢個時候公司炒咁多人，啲同事一定好難搵工」。

國泰證實，新冠肺炎疫情大流行令全球旅遊幾乎停頓，遂作出艱難決定，關閉駐美國的機艙服務員外站。國泰指，目前公司在美國3個城市，分別是紐約、三藩巿和洛杉磯，設有機艙服務員外站，共聘286名駐美機艙服務員，現正與同事及相關工會溝通。



國泰證實關閉駐美國的機艙服務員外站決定，涉及286名駐美機艙服務員。（資料圖片）

工會：香港同事亦擔心被裁員



國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏補充，公司早於上年8月關閉多倫多外站，今年2月再關閉溫哥華外站，換言之「即是關晒加拿大」。是次關閉美國外站安排，涉及200多人，「佢哋都係住喺美國嘅公民，唔排除有移咗民嘅港人。」

王認為，美國疫情嚴重，經濟開始轉差，「呢個時候公司炒咁多人，啲同事一定好難搵工」，直斥國泰做法不近人情，更指部分香港同事亦擔心被裁員。