新冠肺炎｜汽車發燒友進修創業做老闆　近月推車廂消毒月接30訂單

新型冠狀肺炎疫情持續，人人加強衛生意識，愛車如命的一眾車主亦不例外。許大樁（John）自小已是汽車發燒友，中學畢業後，不斷進修相關課程，十年前成功創業做老闆。他指，公司2月初，推出車廂殺菌消毒服務，隨即收到大量查詢，一個月已有30宗訂單。他又提醒，車主應避免在車多環境下開窗，以減少細菌吹入車內。

John現時珍藏超過十輛私家車，包括歐洲及日本汽車品牌，更有開蓬跑車款。（受訪者提供）

汽車發燒友John自小已「愛車如命」，收藏各款汽車模型，「18歲急不及待考車牌，中學時暑期工甚至到維修工場洗車，只要有機會接觸不同車款，學習各款汽車性能，已經好滿足。」他更將興趣變為事業，修讀IVE汽車工程高級文憑課程，畢業後一邊擔任技術員學徒，一邊兼讀大學機械工程相關的學士學位。

十年前創業做老闆 疫情下一個月接30消毒訂單

他十年前與友人「自立門戶」，從事汽車維修生意，愛車的他不時會半夜心血來潮老遠跑至汽車維修中心，只為親手替愛車「洗白白」；更為「執靚」絕版跑車，花費不少網購軚鈴、避震、氣喉等。

今年2月疫情爆發，作為惜車之人，John亦不希望座駕在疫情下變作「病毒溫床」，遂購入薄霧殺菌抗菌處理裝置，直言客人反應熱烈：「受疫情影響，不少駕車人士特別關注其座駕衞生，一個月已接到30宗訂單。」他解釋，技術主要是將消毒藥水以霧化方式，滲入車廂內微細罅隙和抽風系統，以殺滅細菌。同時，防止霉菌和黴菌孢子蔓延，改善空氣質素。

John的汽車維修中心近月推出薄霧殺菌車廂清潔服務。（受訪者提供）

提醒避免在車多環境下開窗

談及車廂日常衞生護理貼士，John則建議車主可使用稀釋漂白水，清潔經常接觸的位置，包括車門扶手、軚盤、安全帶和座椅等。另外，不少人習慣開窗，以助空氣流通，但他認為現在是「非常時期」，應避免在車多環境下開窗，減少污染物、細菌吹入車內。