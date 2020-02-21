【武漢肺炎】懲教署引機艙消毒設備清潔押解車　未來擴至其他設施

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，懲教院所人口密集兼且環境禁閉，實為一個高危受災的地方，懲教署日前在YouTube發布影片，透露懲教近日狀況，懲教院所不能如其他公務員般在家工作，仍需要24小時運作，近日署方增加清潔工作，其中更引入專為機艙進行消毒的設備，為押解車輛進行清潔和消毒工作，未來更將擴至其他設施。

近日懲教署引入專為機艙進行消毒的設備，為押解車輛進行清潔和消毒工作，未來更將擴至其他設施。（懲教署影片截圖）

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在新冠肺炎疫情持續擴散下，懲教院所人口密集兼且環境禁閉，實在是一個高危受災的地方，縱然公務員近日能在家工作，但懲教署人員就未能享此「福利」，仍需要24小時輪班工作，不但懲教院所需24小時運作，院所亦繼續開放探訪服務，確保在囚人士和他們的親友，繼續有直接溝通渠道。

在非常時期，內地多個監獄接連爆出疫症，除出恆常的清潔工作外，懲教署亦進一步加大力度預防疫症爆發，包括在院所內及人流密集地方，如探訪登記處的清潔工作、為所有進入懲教院所的人量度體溫，同時提供充足的洗手及消毒設備、為有需要人士提供口罩，並對任何懷疑個案採取即時隔離、通報和轉介；並首度引入專為機艙進行消毒的設備，為押解車輛進行清潔和消毒工作，未來更將擴至其他設施。

有懲教署人員表示「面對眾多在囚人士沒有可能不擔心」，上班時戴口罩、勤洗手，下班後更洗澡後才回家。（懲教署影片截圖）

有懲教署人員則表示「面對眾多在囚人士沒有可能不擔心」，上班時戴口罩、勤洗手，下班後更洗澡後才回家，亦有人員指近日會多留宿舍，減少接觸病毒的機會。